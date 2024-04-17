https://sputnik-georgia.ru/20240417/prezident-gruzii-nalozhit-veto-v-sluchae-prinyatiya-zakona-ob-inoagentakh-287390721.html

Президент Грузии наложит вето в случае принятия закона об "иноагентах"

Президент Грузии наложит вето в случае принятия закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Президент Грузии считает, что ее вето на принятие закона об "иноагентах" - это голос народа 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T17:42+0400

2024-04-17T17:42+0400

2024-04-17T17:43+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что воспользуется правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено.Парламент Грузии в среду в первом чтении принял проект закона, предусматривающий обеспечение прозрачности СМИ и НПО, против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая. При этом президент отметила, что сделает это, несмотря на то, что вето будет преодолено. Для преодоления вето необходимо лишь 76 голосов депутатов, тогда как у парламентского большинства – 83 места в парламенте. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Детали законопроектаГрузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах