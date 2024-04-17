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Президент Грузии наложит вето в случае принятия закона об "иноагентах"
Президент Грузии наложит вето в случае принятия закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Президент Грузии считает, что ее вето на принятие закона об "иноагентах" - это голос народа 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T17:42+0400
2024-04-17T17:43+0400
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саломе зурабишвили
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что воспользуется правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено.Парламент Грузии в среду в первом чтении принял проект закона, предусматривающий обеспечение прозрачности СМИ и НПО, против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая. При этом президент отметила, что сделает это, несмотря на то, что вето будет преодолено. Для преодоления вето необходимо лишь 76 голосов депутатов, тогда как у парламентского большинства – 83 места в парламенте. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Детали законопроектаГрузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Президент Грузии наложит вето в случае принятия закона об "иноагентах"

17:42 17.04.2024 (обновлено: 17:43 17.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили в парламенте
Саломе Зурабишвили в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Президент Грузии считает, что ее вето на принятие закона об "иноагентах" - это голос народа
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что воспользуется правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено.
Парламент Грузии в среду в первом чтении принял проект закона, предусматривающий обеспечение прозрачности СМИ и НПО, против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая.
"Я действительно наложу вето, как делаю это в случае со всеми другими законам. Поскольку это не только один (закон - ред.), это целая стратегия, которая противоречит рекомендациям Евросоюза", - сказал Зурабишвили.
При этом президент отметила, что сделает это, несмотря на то, что вето будет преодолено. Для преодоления вето необходимо лишь 76 голосов депутатов, тогда как у парламентского большинства – 83 места в парламенте.
"Мое вето будет преодолено парламентом, где большинство это может. Но мое вето - это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно", - сказала Зурабишвили.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

Детали законопроекта

Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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