Президент Грузии наложит вето в случае принятия закона об "иноагентах"
17:42 17.04.2024 (обновлено: 17:43 17.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили в парламенте
© photo: Sputnik / Stringer
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Президент Грузии считает, что ее вето на принятие закона об "иноагентах" - это голос народа
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что воспользуется правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено.
Парламент Грузии в среду в первом чтении принял проект закона, предусматривающий обеспечение прозрачности СМИ и НПО, против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая.
"Я действительно наложу вето, как делаю это в случае со всеми другими законам. Поскольку это не только один (закон - ред.), это целая стратегия, которая противоречит рекомендациям Евросоюза", - сказал Зурабишвили.
При этом президент отметила, что сделает это, несмотря на то, что вето будет преодолено. Для преодоления вето необходимо лишь 76 голосов депутатов, тогда как у парламентского большинства – 83 места в парламенте.
"Мое вето будет преодолено парламентом, где большинство это может. Но мое вето - это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно", - сказала Зурабишвили.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.