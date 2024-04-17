https://sputnik-georgia.ru/20240417/protestuyuschie-u-parlamenta-gruzii-ustroili-koridor-pozora-deputatam---video-287390424.html
Протестующие у парламента Грузии устроили коридор позора депутатам – видео
Протестующие у парламента Грузии устроили коридор позора депутатам – видео
Sputnik Грузия
В ходе акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии днем были задержаны два человека, за хулиганство и неподчинение полиции 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T17:39+0400
2024-04-17T17:39+0400
2024-04-17T18:21+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
протест
акции протеста
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/11/287390221_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bc3c3f7ab8358df5837edffd9197ae43.jpg
Митингующие устроили коридор позора депутатам, которые голосовали за закон об иноагентах в первом чтении. Акция продолжается третий день, и лидеры оппозиции призывают своих сторонников собраться у здания парламента после семи вечера.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/11/287390221_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_73f1a4d67c7c5687e7f4c9ef8e190b30.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, видео
Протестующие у парламента Грузии устроили коридор позора депутатам – видео
17:39 17.04.2024 (обновлено: 18:21 17.04.2024)
В ходе акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии днем были задержаны два человека, за хулиганство и неподчинение полиции
Митингующие устроили коридор позора депутатам, которые голосовали за закон об иноагентах в первом чтении. Акция продолжается третий день, и лидеры оппозиции призывают своих сторонников собраться у здания парламента после семи вечера.