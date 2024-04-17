https://sputnik-georgia.ru/20240417/protestuyuschie-u-parlamenta-gruzii-ustroili-koridor-pozora-deputatam---video-287390424.html

Протестующие у парламента Грузии устроили коридор позора депутатам – видео

Протестующие у парламента Грузии устроили коридор позора депутатам – видео

Sputnik Грузия

В ходе акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии днем были задержаны два человека, за хулиганство и неподчинение полиции 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T17:39+0400

2024-04-17T17:39+0400

2024-04-17T18:21+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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Митингующие устроили коридор позора депутатам, которые голосовали за закон об иноагентах в первом чтении. Акция продолжается третий день, и лидеры оппозиции призывают своих сторонников собраться у здания парламента после семи вечера.

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