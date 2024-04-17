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Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года
Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года
Sputnik Грузия
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в январе-марте выросла на 5% и составила 945 долларов за квадратный метр 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) сократился в январе-марте 2024 года на 24% по сравнению с первым кварталом 2023 года – продано 3 374 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка сократился на 20% и составил 152 млн долларов. Также, по данным компании, число сделок купли-продажи квартир в Батуми в марте 2024 года сократилось на 20%, до 1,2 тысячи. Кроме того, в прошлом месяце объем рынка сократился на 14% и составил 56 миллионов долларов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, продажи новостроек упали на 18%, старых квартир – на 28%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 10% и составила 992 доллара за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость сократилась на 162 и составила 689 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость в грузии, недвижимость
Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в январе-марте выросла на 5% и составила 945 долларов за квадратный метр
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) сократился в январе-марте 2024 года на 24% по сравнению с первым кварталом 2023 года – продано 3 374 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка сократился на 20% и составил 152 млн долларов.
"Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в январе-марте выросла на 5% и составила 945 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость сократилась на 6% и составила 685 долларов за квадратный метр, говорится обзоре", – говорится в обзоре.
Также, по данным компании, число сделок купли-продажи квартир в Батуми в марте 2024 года сократилось на 20%, до 1,2 тысячи.
Кроме того, в прошлом месяце объем рынка сократился на 14% и составил 56 миллионов долларов.
Кроме того, продажи новостроек упали на 18%, старых квартир – на 28%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 10% и составила 992 доллара за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость сократилась на 162 и составила 689 долларов за квадратный метр.