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Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео

Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео

Sputnik Грузия

Второй день протестов у парламента Грузии вышел напряженным. Митингующие заняли большую территорию, собравшись у нескольких разных выходов из здания. 17.04.2024, Sputnik Грузия

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Пока без происшествий шел митинг на проспекте Руставели, спецназ занял территорию у верхнего входа в парламент Грузии, вытеснив оттуда часть митингующих. В ходе противостояния полицейскими применялся перцовый спрей против участников акции.

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Sputnik Грузия

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