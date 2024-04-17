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Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео
Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео
Sputnik Грузия
Второй день протестов у парламента Грузии вышел напряженным. Митингующие заняли большую территорию, собравшись у нескольких разных выходов из здания. 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T00:12+0400
2024-04-17T00:12+0400
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Пока без происшествий шел митинг на проспекте Руставели, спецназ занял территорию у верхнего входа в парламент Грузии, вытеснив оттуда часть митингующих. В ходе противостояния полицейскими применялся перцовый спрей против участников акции.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, видео
Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео
00:12 17.04.2024 (обновлено: 00:20 17.04.2024)
Второй день протестов у парламента Грузии вышел напряженным. Митингующие заняли большую территорию, собравшись у нескольких разных выходов из здания.
Пока без происшествий шел митинг на проспекте Руставели, спецназ занял территорию у верхнего входа в парламент Грузии, вытеснив оттуда часть митингующих. В ходе противостояния полицейскими применялся перцовый спрей против участников акции.