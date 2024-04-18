https://sputnik-georgia.ru/20240418/287395601.html

СВО: задачи новой группировки российских войск "Север"

СВО: задачи новой группировки российских войск "Север"

Sputnik Грузия

В ходе СВО российской зоной безопасности должна стать вся Украина 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T12:31+0400

2024-04-18T12:31+0400

2024-04-18T12:31+0400

россия

в мире

владимир путин

нато

минобороны рф

харьков

украина

киев

фсб

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/11/287396160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8541d77d51863472edc9b47e2cce6a08.jpg

Решая задачи демилитаризации в глубине территории, подконтрольной киевскому режиму, Вооруженным силам РФ нельзя оставлять без присмотра такую "занозу" как Харьков, другие крупные города северной Украины. Появление новой группировки российских войск "Север" выглядит необходимым, своевременным, интригующим.В информационных сводках Минобороны РФ с 14 апреля упоминается новая войсковая группировка "Север" (шестая в зоне СВО), действующая на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, то есть севернее сопредельных Черниговской, Сумской, Харьковской областей, контролируемых сегодня бандеровцами. Заметим, это не трансформация группировки прикрытия Государственной границы РФ, боевые дела которой в ведомственных сводках отражаются отдельно. В состав группировки прикрытия входят подразделения погранслужбы ФСБ, Росгвардии и сухопутных войск России с приданными разведывательными и ударными средствами.Войска группировки "Север" при поддержке авиации и артиллерии уничтожают живую силу и технику ВСУ – вблизи сел Гатище и Терновая Харьковской области, Радянское Сумской области. Реактивные системы залпового огня "Ураган" поражают позиции украинских войск в сопредельных с Белгородской областью районах дислокации. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" группировки войск "Север" ослепляют радары ВСУ, срывают попытки противника провести воздушную (радиоэлектронную) разведку. Эксперты уже предупредили, что в Харьковской области будет жарко.Вероятно, состав и цели группировки "Север" значительны, и соразмерны по боевой нагрузке с другими оперативными формированиями ВС РФ в зоне СВО – "Запад", "Центр", "Восток", "Юг", "Днепр". И, разумеется, в ожидаемом летнем наступлении российских войск "Север" имеет вполне конкретные задачи. Неслучайно запаниковали западные эксперты, включая Американский Институт изучения войны (ISW), которые считают новую группировку нацеленной на освобождение Харькова.Определенная логика в этом есть. Президент РФ Владимир Путин ранее (18 марта) не исключил создание российской зоны безопасности на территориях подконтрольных пока киевскому режиму. Глубина этой зоны – отдельный вопрос, однако формирование группировки войск с многозначительным названием "Север" может быть "адресовано" сразу трем северным областям – Харьковской, Сумской и Черниговской (от которой до Киева – всего 25 км).Стратегическая глубинаРасположенный в 50 км от Белгорода миллионный Харьков протянулся с севера на юг и с запада на восток примерно на 25 км. Такой большой город "штурмовать в лоб" совершенно нецелесообразно. Можно окружить, блокировать частью войсковой группировки, отсечь тыловое обеспечение, логистику (пару железнодорожных веток и восемь основных автодорог), и пойти дальше.По информации агентства Bloomberg, ВС России еще в 2023 году планировали набрать до 400 тысяч новых контрактников. Полагаю, для блокады "харьковской фортеции" ВСУ инженерно-оборудованным периметром протяженностью около 100 км (грубо, по карте) потребуется не более 100 тысяч российских военнослужащих-профессионалов с приданными средствами разведки, артиллерией и бронетехникой.Возможно, такой вариант позволит на определенное время оставить Харьков (Чернигов, Сумы) в глубоком тылу, и двигаться дальше, на запад. Разумеется, планы Генштаба ВС РФ сложнее, многомернее. При всех раскладах задачи СВО придется решать в глубине территории противника. Могу лишь согласиться с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, который считает минимально достаточной "санитарную зону" глубиной в 200 км, то есть от Херсона до границы с Молдовой и Румынией (от Брянской области – до Киева, но лучше – до Львова). Если обозначенные перспективы кому-то покажутся нереалистичными, это не проблема российской истории.Формирование отдельной группировки "Север", наряду с существующей группировкой прикрытия Государственной границы РФ, говорит о многом. "Зона безопасности" на подконтрольной бандеровцам территории сама собой не возникнет. Российские войска успешно громят артиллерию и бронетехнику ВСУ под Харьковом, уничтожают подразделения противника в Чернигове и Сумской области, близки к формированию локальных котлов для группировок украинских войск на двух участках фронта в Донбассе.В США и других странах НАТО уже поняли, что военные и экономические ресурсы России обеспечат ей победу в прокси-войне, независимо от количества и качества западных поставок оружия киевскому режиму. Американская газета The New York Times констатировала: "Цель Путина – второй по величине город Украины" (Харьков). ВСУ нечем ответить эффективной тактике и могуществу российских войск, которые методично уничтожают украинские позиции, и продвигаются вперед. Украине не хватает боеприпасов, обученных войск и ПВО. Ресурсы Запада в области обычных вооружений практически исчерпаны. Декларированный США и НАТО приоритет ближневосточного конфликта – лишь удобный предлог для прекращения оружейных поставок ВСУ, и жалкая попытка сохранить лицо.Издание Politico жестко резюмировало: "Украина идет к поражению" и "Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом". И все-таки важнее стратегическая глубина поражения ВСУ и НАТО, которая сделает Европу по-настоящему безопасной, отодвинет Третью мировую.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

харьков

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, владимир путин, нато, минобороны рф, харьков, украина, киев, фсб, обострение ситуации вокруг украины