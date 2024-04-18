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Азиатский банк развития даст Грузии $50 млн на улучшение системы здравоохранения

Азиатский банк развития даст Грузии $50 млн на улучшение системы здравоохранения

Sputnik Грузия

Программа АБР особенно поможет женщинам, социально незащищенным и уязвимым группам 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T09:00+0400

2024-04-18T09:00+0400

2024-04-18T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил Грузии бюджетный кредит в размере 46,3 миллиона евро (50 млн долларов), который будет использован для улучшения доступа к качественным медицинским услугам в стране, говорится в сообщении банка. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Банк предоставит финансирование после того, как правительство Грузии осуществит ряд реформ по усилению управления и регулирования сектора здравоохранения. Речь идет об улучшении системы первичного здравоохранения и оказания амбулаторных услуг, а также о повышении финансовой устойчивости сектора.Кроме того, как заявил старший специалист по здравоохранению АБР Брайан Чин, наряду с улучшением медицинских услуг программа также поможет Грузии подготовить провайдеров медицинских услуг и жителей страны к последствиям изменения климата, что негативно сказывается на здоровье. Как отмечает АБР, в Грузии высок уровень незаразных заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию, рак и диабет, которые сокращают продолжительность жизни и возможность здорового старения. Укрепление первичной медпомощи и амбулаторных услуг, финансируемых государственной программой, улучшит лечение этих заболеваний, большинство из которых являются обратимыми. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), здравоохранение в грузии, общество