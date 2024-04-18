https://sputnik-georgia.ru/20240418/bolshe-sporta-vpervye-v-tbilisi-proydet-urban-fest-287387151.html

Больше спорта: впервые в Тбилиси пройдет Urban Fest

Больше спорта: впервые в Тбилиси пройдет Urban Fest

Sputnik Грузия

Цель проекта – развитие городского спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T14:11+0400

2024-04-18T14:11+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Федерация городских видов спорта 20-21 апреля проведут в столичном парке "Деда эна" первый масштабный спортивный фестиваль Urban Fest, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Цель проекта – развитие городского спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. По словам градоначальника, мэрия реализовала много подобных проектов, потому что спорт и здоровый образ жизни – это важно. "Такие проекты всегда будут иметь с нашей стороны большую поддержку", – сказал Каладзе. Фестиваль будет включать в себя соревнования по стритболу, паркуру, воркауту, скейтбордингу и маунтинбайку. На протяжении двух дней музыкальное оформление мероприятия возьмут на себя популярные среди молодежи грузинские исполнители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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