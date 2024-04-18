https://sputnik-georgia.ru/20240418/bolshe-sporta-vpervye-v-tbilisi-proydet-urban-fest-287387151.html
Больше спорта: впервые в Тбилиси пройдет Urban Fest
Больше спорта: впервые в Тбилиси пройдет Urban Fest
Sputnik Грузия
Цель проекта – развитие городского спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T14:11+0400
2024-04-18T14:11+0400
2024-04-18T14:11+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23698/11/236981109_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_018519960999b69730d4387a67ae620e.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Федерация городских видов спорта 20-21 апреля проведут в столичном парке "Деда эна" первый масштабный спортивный фестиваль Urban Fest, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Цель проекта – развитие городского спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. По словам градоначальника, мэрия реализовала много подобных проектов, потому что спорт и здоровый образ жизни – это важно. "Такие проекты всегда будут иметь с нашей стороны большую поддержку", – сказал Каладзе. Фестиваль будет включать в себя соревнования по стритболу, паркуру, воркауту, скейтбордингу и маунтинбайку. На протяжении двух дней музыкальное оформление мероприятия возьмут на себя популярные среди молодежи грузинские исполнители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23698/11/236981109_233:0:2041:1356_1920x0_80_0_0_cfb108cba0f7401308c89404b3b4b21e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Больше спорта: впервые в Тбилиси пройдет Urban Fest
Цель проекта – развитие городского спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Федерация городских видов спорта 20-21 апреля проведут в столичном парке "Деда эна" первый масштабный спортивный фестиваль Urban Fest, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Цель проекта – развитие городского спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
"Сегодня проект очень популярен в разных городах мира. В рамках фестиваля пройдут спортивные соревнования, игры, выставка-продажа изделий ручной работы. Будут работать фуд-зоны. Фестиваль продлится в течение двух дней", – сказал Каладзе.
По словам градоначальника, мэрия реализовала много подобных проектов, потому что спорт и здоровый образ жизни – это важно.
"Такие проекты всегда будут иметь с нашей стороны большую поддержку", – сказал Каладзе.
Фестиваль будет включать в себя соревнования по стритболу, паркуру, воркауту, скейтбордингу и маунтинбайку.
На протяжении двух дней музыкальное оформление мероприятия возьмут на себя популярные среди молодежи грузинские исполнители.