https://sputnik-georgia.ru/20240418/interesnaya-yarkaya-unikalnaya--chto-rossiyane-dumayut-o-gruzii-287406929.html

Интересная, яркая, уникальная – что россияне думают о Грузии

Интересная, яркая, уникальная – что россияне думают о Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Россияне считают Грузию гостеприимной, интересной, яркой и туристической страной, которую они хотели бы посетить в ближайшее время... 18.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Россияне считают Грузию гостеприимной, интересной, яркой и туристической страной, которую они хотели бы посетить в ближайшее время, говорится в результатах опроса Аналитического центра НАФИ, эксклюзивно предоставленного Sputnik Грузия. Всероссийский опрос был проведен в январе 2024 года, в ходе которого были опрошены 1,6 тысячи человек от 18 лет из всех регионов России. При этом больше всего в поездке в Грузию заинтересованы молодые люди от 25 до 34 лет и жители Центрального федерального округа, подчеркнула Имаева.По итогам исследования видно, что уровень информированности россиян о культуре, экономике, традициях Грузии находится на среднем уровне, а в основе знаний россиян о жизни, культурных и экономических особенностях соседней страны лежит смесь "сарафанного радио" и медиапотребления, отметила она."Однако многие считают, что Россия и Грузия близки, видят туризм главной сферой сотрудничества, а каждый десятый открывает для себя Грузию через чтение книг, посещение выставок или музыкальных концертов. И в этом есть потенциал для роста: сближение через знакомство с культурным кодом может стать основой для повышения туристической привлекательности Грузии среди россиян", -– сказала Имаева.Партнерство и перспективы сотрудничества Оценивая перспективы сотрудничества между странами, большинство россиян (60% опрошенных) видят туризм наиболее приоритетной сферой, в которой России и Грузии следовало бы развивать отношения. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Россияне лидируют и в статистике по доходам от туризма. Согласно данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников за 2023 год составили 4,1 миллиарда долларов, 938,4 траты граждан России. Между тем, согласно опросу, каждый второй житель России (54%) видит потенциал в развитии торгово-экономических отношений между странами. А 48% опрошенных говорят, что уже сейчас часто встречают грузинские товары в повседневной жизни. Речь в основном идет о грузинском вине и минеральной воде "Боржоми", а также о грузинском чае и коньяке. На втором месте по категориям товаров – грузинская национальная кухня. Это шашлык, хинкали, хачапури, чурчхелла, чахохбили, аджика, лаваш. Россия является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2023 году составил 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%. Каждый четвертый житель России считает, что наиболее перспективно сотрудничество двух стран по вопросам национальной безопасности и вооружений (27%), а также культуры и креативных индустрий (23%). Каждый десятый считает перспективными контакты в сфере образования и науки (13%), гуманитарной или медицинской помощи (12%), экологических или климатических проблем (12%). Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, тбилиси, москва, россия, грузино-российские отношения