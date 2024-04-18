Кто наносит вред гражданскому обществу в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerАрчил Талаквадзе
© photo: Sputnik / Stringer
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Прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вред гражданскому обществу и его идее в Грузии сегодня наносят партии, прикрывающиеся неправительственным сектором, а не власти своим стремлением обеспечить прозрачность зарубежного финансирования НПО, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении.
"Если кто-то и что-то наносит ущерб гражданскому обществу и его идее, то это партии, прикрывающиеся неправительственным сектором. А также те партии, которые зарегистрированы как неправительственные организации", – заявил Талаквадзе журналистам.
По его словам, такие партии, с одной стороны, хотят участвовать в политической жизни страны, а с другой – не хотят делать это открыто.
"Поэтому это должно быть прозрачно, и они должны продолжать свою деятельность, но говорить, откуда они берут финансирование", – сказал Талаквадзе.
По его словам, очевидно, что НПО, как госсектор и бизнес, должны предоставлять информацию о своих финансах.
Вице-спикер подчеркнул, что прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, и именно этому служит данная инициатива.
"До сих пор мы не услышали никаких веских аргументов, почему они противостоят интересам Грузии, защите ее суверенитета и демократической системы от внешнего вмешательства", – заявил Талаквадзе.
По словам вице-спикера, НПО и стоящие за ними партии организуют насилие и дестабилизацию в стране.
"Также есть организации, которые пытаются сорвать выборы, хотя властям удалось избежать этой провокации, которая подрывала демократию в стране. Примеры подтверждают необходимость прозрачности, обязательство подачи деклараций неправительственными организациями", – подчеркнул Талаквадзе.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации.
Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.