https://sputnik-georgia.ru/20240418/kto-nanosit-vred-grazhdanskomu-obschestvu-v-gruzii-287418199.html

Кто наносит вред гражданскому обществу в Грузии?

Кто наносит вред гражданскому обществу в Грузии?

Sputnik Грузия

Прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, заявил вице-премьер 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T21:21+0400

2024-04-18T21:21+0400

2024-04-18T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вред гражданскому обществу и его идее в Грузии сегодня наносят партии, прикрывающиеся неправительственным сектором, а не власти своим стремлением обеспечить прозрачность зарубежного финансирования НПО, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. По его словам, такие партии, с одной стороны, хотят участвовать в политической жизни страны, а с другой – не хотят делать это открыто. "Поэтому это должно быть прозрачно, и они должны продолжать свою деятельность, но говорить, откуда они берут финансирование", – сказал Талаквадзе. По его словам, очевидно, что НПО, как госсектор и бизнес, должны предоставлять информацию о своих финансах. Вице-спикер подчеркнул, что прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, и именно этому служит данная инициатива. По словам вице-спикера, НПО и стоящие за ними партии организуют насилие и дестабилизацию в стране. "Также есть организации, которые пытаются сорвать выборы, хотя властям удалось избежать этой провокации, которая подрывала демократию в стране. Примеры подтверждают необходимость прозрачности, обязательство подачи деклараций неправительственными организациями", – подчеркнул Талаквадзе. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, оон, нато, тбилиси, сша, израиль, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах