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https://sputnik-georgia.ru/20240418/kto-nanosit-vred-grazhdanskomu-obschestvu-v-gruzii-287418199.html
Кто наносит вред гражданскому обществу в Грузии?
Кто наносит вред гражданскому обществу в Грузии?
Sputnik Грузия
Прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, заявил вице-премьер 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T21:21+0400
2024-04-18T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вред гражданскому обществу и его идее в Грузии сегодня наносят партии, прикрывающиеся неправительственным сектором, а не власти своим стремлением обеспечить прозрачность зарубежного финансирования НПО, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. По его словам, такие партии, с одной стороны, хотят участвовать в политической жизни страны, а с другой – не хотят делать это открыто. "Поэтому это должно быть прозрачно, и они должны продолжать свою деятельность, но говорить, откуда они берут финансирование", – сказал Талаквадзе. По его словам, очевидно, что НПО, как госсектор и бизнес, должны предоставлять информацию о своих финансах. Вице-спикер подчеркнул, что прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, и именно этому служит данная инициатива. По словам вице-спикера, НПО и стоящие за ними партии организуют насилие и дестабилизацию в стране. "Также есть организации, которые пытаются сорвать выборы, хотя властям удалось избежать этой провокации, которая подрывала демократию в стране. Примеры подтверждают необходимость прозрачности, обязательство подачи деклараций неправительственными организациями", – подчеркнул Талаквадзе. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, оон, нато, тбилиси, сша, израиль, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, оон, нато, тбилиси, сша, израиль, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах

Кто наносит вред гражданскому обществу в Грузии?

21:21 18.04.2024
© photo: Sputnik / StringerАрчил Талаквадзе
Арчил Талаквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вред гражданскому обществу и его идее в Грузии сегодня наносят партии, прикрывающиеся неправительственным сектором, а не власти своим стремлением обеспечить прозрачность зарубежного финансирования НПО, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении.

"Если кто-то и что-то наносит ущерб гражданскому обществу и его идее, то это партии, прикрывающиеся неправительственным сектором. А также те партии, которые зарегистрированы как неправительственные организации", – заявил Талаквадзе журналистам.

По его словам, такие партии, с одной стороны, хотят участвовать в политической жизни страны, а с другой – не хотят делать это открыто.
"Поэтому это должно быть прозрачно, и они должны продолжать свою деятельность, но говорить, откуда они берут финансирование", – сказал Талаквадзе.
По его словам, очевидно, что НПО, как госсектор и бизнес, должны предоставлять информацию о своих финансах.
Вице-спикер подчеркнул, что прозрачность и информирование общественности являются фундаментальным условием демократии, и именно этому служит данная инициатива.

"До сих пор мы не услышали никаких веских аргументов, почему они противостоят интересам Грузии, защите ее суверенитета и демократической системы от внешнего вмешательства", – заявил Талаквадзе.

По словам вице-спикера, НПО и стоящие за ними партии организуют насилие и дестабилизацию в стране.
"Также есть организации, которые пытаются сорвать выборы, хотя властям удалось избежать этой провокации, которая подрывала демократию в стране. Примеры подтверждают необходимость прозрачности, обязательство подачи деклараций неправительственными организациями", – подчеркнул Талаквадзе.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

Детали законопроекта

Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации.
Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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