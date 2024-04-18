https://sputnik-georgia.ru/20240418/oppozitsiya-ispolzuet-zayavleniya-sportsmenov-protiv-zakona-ob-inoagentakh--kaladze-287416563.html

Оппозиция использует заявления спортсменов против закона "об иноагентах" – Каладзе

Оппозиция использует заявления спортсменов против закона "об иноагентах" – Каладзе

Sputnik Грузия

По словам политика, высказывания спортсменов используются для того, чтобы создать в обществе противостояние 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T19:09+0400

2024-04-18T19:09+0400

2024-04-18T19:09+0400

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хвича кварацхелия

михаил кавелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Заявления грузинских спортсменов, актеров, представителей СМИ об европейском пути Грузии используются оппозицией против закона "О прозрачности иностранного влияния", а их самих подвергают буллингу, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе в эфире телекомпании "Имеди". Грузинские спортсмены и артисты на фоне акций протеста и обсуждения в парламенте закона "об иноагентах" присоединились к кампании в поддержку европейского пути Грузии в соцсетях. Публикации спортсменов активно подхватили противники законопроекта – оппозиционные СМИ, политики и НПО. Так, футболист Хвича Кварацхелия написал на своей странице следующее: "Европейский путь нас объединяет. Вперед в Европу. Мир Грузии". По словам политика, такие люди не имеют ничего общего с либерализмом, демократией и европейскими ценностями. Лично к футболисту сборной Грузии и звезде итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия обратился лидер партии "Сила народа", сам в прошлом футболист, Михаил Кавелашвили. По словам политика, высказывания спортсменов используются для того, чтобы создать в обществе противостояние. "Квара, я обращаюсь к тебе. Ты не являешься чьей-либо собственностью, ты являешься собственностью Грузии и не позволяй никакой власти использовать твое положение. Если грузин противостоит грузину с вашим заявлением, ответственность переходит на вас. Я прошу вас это осознать, всех прошу, парни", – сказал Кавелашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как заявил политик, высказывание Кварацхелия использовала в своих целях оппозиция, и приблизительно так начиналась гражданская война в Грузии в 90-е годы прошлого века. Некоторые из звезд спорта были более резки в своих высказываниях. Первый грузинский чемпион UFC Илия Топурия в своей публикации поддержал участников акции и осудил действия правоохранителей, которым пришлось применить силу в ряде случаев. "Больно видеть, как спецназ избивает протестующих, которые борются за всех, даже за благополучие полиции. Важно, чтобы голос грузинского народа был услышан и его уважали. Жаль, что грузинскому народу еще предстоит за это бороться", – написал Топурия. Среди грузинских звезд шоу-бизнеса, которые опубликовали на своих страницах фото Евросоюза и Грузии в поддержку участников акции, первая грузинская модель, попавшая в топ-50 лучших моделей мира Матильда Гварлиани, пианистка Хатия Буниатишвили, модель Тако Нацвлишвили. Несколько дней подряд у здания парламента в Тбилиси проходили акции протеста в связи с инициированием правящей партией спорного закона о "Прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, хвича кварацхелия, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, "сила народа", законопроект об иноагентах