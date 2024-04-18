https://sputnik-georgia.ru/20240418/otmena-gendernykh-kvot--eto-po-evropeyski-vitse-spiker-o-veto-prezidenta-gruzii-287419398.html

Отмена гендерных квот – это по-европейски: вице-спикер о вето президента Грузии

Отмена гендерных квот – это по-европейски: вице-спикер о вето президента Грузии

Sputnik Грузия

Президент Грузии наложила вето на законопроект об отмене квот для женщин в партийных списках на парламентских выборах 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T23:26+0400

2024-04-18T23:26+0400

2024-04-18T23:26+0400

грузия

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саломе зурабишвили

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани не согласна с мотивированным замечанием президента Грузии Саломе Зурабишвили, что законопроект об отмене гендерных квот якобы не соответствует европейским стандартам, заявила депутат. Президент Грузии наложила вето на законопроект об отмене квот для женщин в партийных списках на парламентских выборах. Речь идет об отмене требования, чтобы как минимум каждый четвертый кандидат в депутаты в партийных избирательных списках был женщиной. Поправки инициировали депутаты от оппозиционной партии "Гирчи". По ее словам, решение об отмене гендерных квот было принято совместно с оппозицией. Как считает вице-спикер, в каждой партии должна быть внутрипартийная квота, которая во многом компенсирует их отмену на уровне закона. "Наша партия ведет обсуждение внутри команды. Я думаю, что все политические команды в конечном итоге могут добиться хорошего результата на парламентских выборах с той точки зрения, что партии учтут оптимальное количество женщин в списках", – заявила Цилосани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметила депутат, она в свое время активно поддерживала введение системы квот, которая дала результаты – в 2020 году представительство женщин увеличилось на 5%. У парламента будет возможность преодолеть вето президента. В этом случае законопроект вступит в силу после его подписания председателем парламента. Зурабишвили наложила вето на законопроект об отмене квот для женщин в партийных списках >>В начале апреля 2024 года за поправки в Избирательный кодекс проголосовали 85 депутатов, а за поправки в закон "О политическом объединении граждан" – 83 депутата, то есть их поддержало парламентское большинство. У "Гирчи" всего четыре мандата в парламенте. Взамен депутаты от "Гирчи" пообещали, что во время избрания председателя ЦИК будут ориентироваться на добросовестность и профессионализм кандидатов, а не руководствоваться своими личными интересами. Депутат Яго Хвичия объяснил инициативу партии необходимостью очистить грузинское законодательство от глупых норм, которые появились в законе благодаря активности неправительственных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , яго хвичия, парламент грузии