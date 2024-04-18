https://sputnik-georgia.ru/20240418/pesakh-2024-traditsii-i-obychai-evreyskoy-paskhi-287417269.html

Песах 2024: традиции и обычаи еврейской Пасхи

Песах 2024: традиции и обычаи еврейской Пасхи

Sputnik Грузия

Иудейская Пасха, или Песах, посвященная Исходу евреев из египетского рабства, один из главных еврейских праздников – в 2024-м Песах будут отмечать с вечера 22... 18.04.2024, Sputnik Грузия

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справки

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В Израиле еврейскую Пасху празднуют семь дней, а за его пределами – восемь. О традициях и обычаях Песаха, что нужно и нельзя делать в еврейскую Пасху, читайте в Sputnik Грузия Что нельзя делать в еврейскую Пасху? Иудеи в Песах обязательно следуют заповеди, согласно которой нельзя употреблять квасное (хамец) в период еврейской Пасхи. В этот период квасное нельзя даже иметь в доме, так как евреи, покидая Египет, не успели запастись такой едой. Поэтому в Песах кушают только пресный хлеб (мацу), так как есть хлеб, испеченный на дрожжевом тесте, нельзя. Нельзя во время еврейской Пасхи пить пиво и другие алкогольные напитки, произведенные на основе дрожжей, а также употреблять продукты, которые могут забродить. Перед Песахом, по обычаю, в доме делают генеральную уборку и ощущают жилье как от грязи, так и от некошерной еды. На праздничном ужине в первый вечер еврейской Пасхи, по традиции, нельзя выпивать больше четырех бокалов вина. При этом, нельзя заполнять бокал вином полностью. Работать в первый и последний день Песаха нельзя - остальные дни называют "праздничными буднями", в которые работать можно. Традиции и обычаи Песах Ритуальную семейную трапезу по традиции устраивают в первый вечер еврейской Пасхи после торжественного богослужения в синагоге. Традиции и символика трапезы напоминают об Исходе евреев из Египта. По правилам во время застолья читают молитвы, поют псалмы и произносят благословения. Стол, по обычаю, красиво сервируют серебром, лучшей посудой и свечами. Затем подают шесть символичных блюд, три больших куска мацы и кошерное вино. За трапезой читают повествование об Исходе, и в определенной последовательности едят символичные блюда: мацу, чтобы исполнить заповедь, горькую зелень марор (салат-латук, хрен и базилик) и хазерет (тертую зелень), олицетворяющие горечь рабства. Зелень, по обычаю, кушают, обмакивая в соленую воду. Она символизирует слезы евреев, пролитые ими в египетском рабстве, и море, которое пересек еврейский народ, покидая Египет. В первый вечер еврейской Пасхи кушают также харосет – смесь из тертых яблок, орехов, фиников и вина. Это блюдо по цвету напоминает глину, из которой иудеи делали кирпичи, находясь в рабстве. По обычаю, три символичных блюда подают на стол, но не едят – это крутое яйцо (бейца), напоминающее о храмовых богослужениях, прожаренный кусок мяса с косточкой (зроа), напоминающий о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, а также кусок любого весеннего овоща (карпас). Каждый участник застолья по традиции проходит пять обязательных этапов – прочитать повествование, прочитать или спеть хвалебные псалмы, съесть марор, мацу и выпить четыре бокала вина. Каждый бокал вина символизирует обещание, данное народу Израиля Всевышним: "И выведу вас…", "И избавлю вас…", "И спасу вас…", "И приму вас…" По обычаю, наливают пятый бокал, который оставляют на праздничном столе для пророка Элияха (Илии). Предание повествует, что пророк вернется на землю перед вторым пришествием Спасителя в канун Песаха. Материал подготовлен на основе открытых источников

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