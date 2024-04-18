Политическая напряженность: протесты оппозиции против закона об "иноагентах" - фото
Оппозиция продолжает массовые акции протеста против закона об "иноагентах" в центре Тбилиси.
Оппозиция продолжает массовые акции протеста против закона об "иноагентах" в центре Тбилиси.
Участники протестов наиболее многочисленные акции проводят в вечернее время, после семи вечера.
Участники протестов наиболее многочисленные акции проводят в вечернее время, после семи вечера.
По традиции, все последние дни митинги проходили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
По традиции, все последние дни митинги проходили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Однако накануне сценарий изменился. Словно предчувствуя заранее, полиция выставила усиленные кордоны у здания правительства.
Однако накануне сценарий изменился. Словно предчувствуя заранее, полиция выставила усиленные кордоны у здания правительства.
И вскоре тысячи митингующих колоннами от парламента двинулись в сторону администрации правительства Грузии.
И вскоре тысячи митингующих колоннами от парламента двинулись в сторону администрации правительства Грузии.
Вокруг здания были сосредоточены тысячи полицейских, которые выстроились в несколько рядов.
Вокруг здания были сосредоточены тысячи полицейских, которые выстроились в несколько рядов.
Им пришлось сдерживать натиск тысяч людей, которые под "взглядами" телекамер тоже окружили дом правительства.
Им пришлось сдерживать натиск тысяч людей, которые под "взглядами" телекамер тоже окружили дом правительства.
Такое "противостояние" длилось несколько часов и даже поздно ночью были такие активисты оппозиции, которые не желали покидать место акции.
Такое "противостояние" длилось несколько часов и даже поздно ночью были такие активисты оппозиции, которые не желали покидать место акции.
Протестующие вступали в словесные перепалки с полицией, толкали полицейские ряды, словно проверяя их на прочность.
Протестующие вступали в словесные перепалки с полицией, толкали полицейские ряды, словно проверяя их на прочность.
На вечерней акции протеста у администрации правительства за хулиганство и неподчинение полицейскими было задержано два человека, у одного из них изъяли нож.
На вечерней акции протеста у администрации правительства за хулиганство и неподчинение полицейскими было задержано два человека, у одного из них изъяли нож.
Кстати, на этот раз многие протестующие пришли подготовленные заранее на случай разгона. На некоторых были каски, защитные очки и даже противогазы или респираторы.
Кстати, на этот раз многие протестующие пришли подготовленные заранее на случай разгона. На некоторых были каски, защитные очки и даже противогазы или респираторы.
Оппозиция заявляет, что продолжить проводить протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси и в других городах Грузии. На данный момент закон принят парламентом Грузии в первом чтении.
Оппозиция заявляет, что продолжить проводить протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси и в других городах Грузии. На данный момент закон принят парламентом Грузии в первом чтении.