Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240418/politicheskaya-napryazhennost-protesty-oppozitsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh---foto-287411451.html
Политическая напряженность: протесты оппозиции против закона об "иноагентах" - фото
Политическая напряженность: протесты оппозиции против закона об "иноагентах" - фото
Sputnik Грузия
Представители оппозиционных сил Грузии продолжают акции протеста против закона об "иноагентах", который рассматривается в парламенте Грузии. 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T14:53+0400
2024-04-18T14:53+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
акции протеста
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/11/287401595_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a00ef07d23f3bb708a5904c672bd8e9c.jpg
На четвертый день протестов в Тбилиси сценарий акции изменился - участники митинга с проспекта Руставели от парламента устроили шествие к зданию правительственной администрации неподалеку.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/11/287401595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88a88565fdede778727e1eb34b7ad50e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото

Политическая напряженность: протесты оппозиции против закона об "иноагентах" - фото

14:53 18.04.2024
Подписаться
Представители оппозиционных сил Грузии продолжают акции протеста против закона об "иноагентах", который рассматривается в парламенте Грузии.
На четвертый день протестов в Тбилиси сценарий акции изменился - участники митинга с проспекта Руставели от парламента устроили шествие к зданию правительственной администрации неподалеку.
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция продолжает массовые акции протеста против закона об "иноагентах" в центре Тбилиси.

Оппозиция продолжает массовые акции протеста против закона об &quot;иноагентах&quot; в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция продолжает массовые акции протеста против закона об "иноагентах" в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов наиболее многочисленные акции проводят в вечернее время, после семи вечера.

Участники протестов наиболее многочисленные акции проводят в вечернее время, после семи вечера. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов наиболее многочисленные акции проводят в вечернее время, после семи вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, все последние дни митинги проходили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

По традиции, все последние дни митинги проходили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, все последние дни митинги проходили у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако накануне сценарий изменился. Словно предчувствуя заранее, полиция выставила усиленные кордоны у здания правительства.

Однако накануне сценарий изменился. Словно предчувствуя заранее, полиция выставила усиленные кордоны у здания правительства. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако накануне сценарий изменился. Словно предчувствуя заранее, полиция выставила усиленные кордоны у здания правительства.

© photo: Sputnik / Stringer

И вскоре тысячи митингующих колоннами от парламента двинулись в сторону администрации правительства Грузии.

И вскоре тысячи митингующих колоннами от парламента двинулись в сторону администрации правительства Грузии. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

И вскоре тысячи митингующих колоннами от парламента двинулись в сторону администрации правительства Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Вокруг здания были сосредоточены тысячи полицейских, которые выстроились в несколько рядов.

Вокруг здания были сосредоточены тысячи полицейских, которые выстроились в несколько рядов. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вокруг здания были сосредоточены тысячи полицейских, которые выстроились в несколько рядов.

© photo: Sputnik / Stringer

Им пришлось сдерживать натиск тысяч людей, которые под "взглядами" телекамер тоже окружили дом правительства.

Им пришлось сдерживать натиск тысяч людей, которые под &quot;взглядами&quot; телекамер тоже окружили дом правительства. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Им пришлось сдерживать натиск тысяч людей, которые под "взглядами" телекамер тоже окружили дом правительства.

© photo: Sputnik / Stringer

Такое "противостояние" длилось несколько часов и даже поздно ночью были такие активисты оппозиции, которые не желали покидать место акции.

Такое &quot;противостояние&quot; длилось несколько часов и даже поздно ночью были такие активисты оппозиции, которые не желали покидать место акции. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Такое "противостояние" длилось несколько часов и даже поздно ночью были такие активисты оппозиции, которые не желали покидать место акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие вступали в словесные перепалки с полицией, толкали полицейские ряды, словно проверяя их на прочность.

Протестующие вступали в словесные перепалки с полицией, толкали полицейские ряды, словно проверяя их на прочность. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие вступали в словесные перепалки с полицией, толкали полицейские ряды, словно проверяя их на прочность.

© photo: Sputnik / Stringer

На вечерней акции протеста у администрации правительства за хулиганство и неподчинение полицейскими было задержано два человека, у одного из них изъяли нож.

На вечерней акции протеста у администрации правительства за хулиганство и неподчинение полицейскими было задержано два человека, у одного из них изъяли нож. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На вечерней акции протеста у администрации правительства за хулиганство и неподчинение полицейскими было задержано два человека, у одного из них изъяли нож.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, на этот раз многие протестующие пришли подготовленные заранее на случай разгона. На некоторых были каски, защитные очки и даже противогазы или респираторы.

Кстати, на этот раз многие протестующие пришли подготовленные заранее на случай разгона. На некоторых были каски, защитные очки и даже противогазы или респираторы. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, на этот раз многие протестующие пришли подготовленные заранее на случай разгона. На некоторых были каски, защитные очки и даже противогазы или респираторы.

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция заявляет, что продолжить проводить протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси и в других городах Грузии. На данный момент закон принят парламентом Грузии в первом чтении.

Оппозиция заявляет, что продолжить проводить протесты против закона об &quot;иноагентах&quot; в Тбилиси и в других городах Грузии. На данный момент закон принят парламентом Грузии в первом чтении. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция заявляет, что продолжить проводить протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси и в других городах Грузии. На данный момент закон принят парламентом Грузии в первом чтении.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0