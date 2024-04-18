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Политическая напряженность: протесты оппозиции против закона об "иноагентах" - фото

Политическая напряженность: протесты оппозиции против закона об "иноагентах" - фото

Sputnik Грузия

Представители оппозиционных сил Грузии продолжают акции протеста против закона об "иноагентах", который рассматривается в парламенте Грузии. 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T14:53+0400

2024-04-18T14:53+0400

2024-04-18T14:53+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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На четвертый день протестов в Тбилиси сценарий акции изменился - участники митинга с проспекта Руставели от парламента устроили шествие к зданию правительственной администрации неподалеку.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото