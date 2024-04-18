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Притчин: кто может помешать Грузии принять закон об иноагентах? – видео
Притчин: кто может помешать Грузии принять закон об иноагентах? – видео
Sputnik Грузия
Чем на самом деле вызваны протесты в Грузии? Возможен ли импичмент грузинского президента? Смотрите в видео, что думает эксперт по этому вопросу 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T21:22+0400
2024-04-18T21:22+0400
2024-04-18T22:03+0400
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Почему Запад не готов взять на себя поддержку Армении в сферах безопасности и экономики? Какие цели Запад ставит перед собой на Южном Кавказе? Зачем Британия хочет перенаправлять в Армению приезжающих туда нелегальных мигрантов? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
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видео, мультимедиа, грузия, законопроект об иноагентах, экспертное мнение, россия, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, грузия, законопроект об иноагентах, экспертное мнение, россия, видео-новости из грузии, видео
Притчин: кто может помешать Грузии принять закон об иноагентах? – видео
21:22 18.04.2024 (обновлено: 22:03 18.04.2024)
Чем на самом деле вызваны протесты в Грузии? Возможен ли импичмент грузинского президента? Смотрите в видео, что думает эксперт по этому вопросу
Почему Запад не готов взять на себя поддержку Армении в сферах безопасности и экономики? Какие цели Запад ставит перед собой на Южном Кавказе? Зачем Британия хочет перенаправлять в Армению приезжающих туда нелегальных мигрантов? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском
" ответил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.