https://sputnik-georgia.ru/20240418/pritchin-kto-mozhet-pomeshat-gruzii-prinyat-zakon-ob-inoagentakh---video-287420287.html

Притчин: кто может помешать Грузии принять закон об иноагентах? – видео

Притчин: кто может помешать Грузии принять закон об иноагентах? – видео

Sputnik Грузия

Чем на самом деле вызваны протесты в Грузии? Возможен ли импичмент грузинского президента? Смотрите в видео, что думает эксперт по этому вопросу 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T21:22+0400

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Почему Запад не готов взять на себя поддержку Армении в сферах безопасности и экономики? Какие цели Запад ставит перед собой на Южном Кавказе? Зачем Британия хочет перенаправлять в Армению приезжающих туда нелегальных мигрантов? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

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видео, мультимедиа, грузия, законопроект об иноагентах, экспертное мнение, россия, видео-новости из грузии, видео