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https://sputnik-georgia.ru/20240418/professionalno-glava-parlamenta-gruzii-otsenil-deystviya-silovikov-na-aktsiyakh-287414941.html
Профессионально! Глава парламента Грузии оценил действия силовиков на акциях
Профессионально! Глава парламента Грузии оценил действия силовиков на акциях
Sputnik Грузия
По словам главы парламента, на акции были радикальные группы, которые пытались спровоцировать полицию 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T17:17+0400
2024-04-18T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Сотрудники грузинской полиции действовали профессионально и применили пропорциональную силу во время акций протеста в Тбилиси, обеспечив при этом свободу выражения мнений и безопасность граждан, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью. По словам главы парламента, на акции были радикальные группы, которые пытались спровоцировать полицию, а также осуществить различные насильственные действия. "И здесь реакция была пропорциональной, и общественность это очень хорошо увидела. Именно поэтому полиция является одной из ведущих с точки зрения доверия со стороны грузинской общественности. Исходя из этого, я призываю всех сотрудничать с полицией в будущем", – заявил Папуашвили. Хронология акций Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский.На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А накануне, 17 апреля, полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие. На агрессию, которая была зафиксирована в ходе акции протеста, был дан соответствующий ответ, заявил глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе. При этом, как отметил Рижвадзе, власти сделают все, чтобы с помощью коммуникации еще больше объяснить всем, насколько критически важно принятие этого закона. "В целом все организации, действующие в публичном пространстве, должны быть максимально прозрачными, и грузинский народ имеет право знать, откуда финансируются и каким конкретным интересам служат все действующие в этой стране организации", – отметил Рижвадзе. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, израиль, торнике рижвадзе, шалва папуашвили, оон, нато, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, сша, тбилиси, израиль, торнике рижвадзе, шалва папуашвили, оон, нато, законопроект об иноагентах

Профессионально! Глава парламента Грузии оценил действия силовиков на акциях

17:17 18.04.2024 (обновлено: 17:25 18.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция оппозиции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 16 апреля 2024 года
Акция оппозиции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 16 апреля 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам главы парламента, на акции были радикальные группы, которые пытались спровоцировать полицию
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Сотрудники грузинской полиции действовали профессионально и применили пропорциональную силу во время акций протеста в Тбилиси, обеспечив при этом свободу выражения мнений и безопасность граждан, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью.

"Я хотел бы поблагодарить нашу полицию, которая в эти дни проявила высочайший профессионализм, которая обеспечила защиту свободы выражения мнений, а также безопасность находящихся на акции граждан", – заявил Папуашвили.

По словам главы парламента, на акции были радикальные группы, которые пытались спровоцировать полицию, а также осуществить различные насильственные действия.
"И здесь реакция была пропорциональной, и общественность это очень хорошо увидела. Именно поэтому полиция является одной из ведущих с точки зрения доверия со стороны грузинской общественности. Исходя из этого, я призываю всех сотрудничать с полицией в будущем", – заявил Папуашвили.

Хронология акций

Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский.
На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей.
В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А накануне, 17 апреля, полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.
На агрессию, которая была зафиксирована в ходе акции протеста, был дан соответствующий ответ, заявил глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

"Еще раз с уверенностью можно сказать, что МВД и соответствующие силы действуют сверхпрофессионально, и мы можем многому научить и европейцев в этом направлении, как отвечать на эту агрессию и в том числе на чрезмерный буллинг", – заявил Рижвадзе.

При этом, как отметил Рижвадзе, власти сделают все, чтобы с помощью коммуникации еще больше объяснить всем, насколько критически важно принятие этого закона.
"В целом все организации, действующие в публичном пространстве, должны быть максимально прозрачными, и грузинский народ имеет право знать, откуда финансируются и каким конкретным интересам служат все действующие в этой стране организации", – отметил Рижвадзе.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

Детали законопроекта

Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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