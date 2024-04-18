Профессионально! Глава парламента Грузии оценил действия силовиков на акциях
17:17 18.04.2024 (обновлено: 17:25 18.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция оппозиции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 16 апреля 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам главы парламента, на акции были радикальные группы, которые пытались спровоцировать полицию
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Сотрудники грузинской полиции действовали профессионально и применили пропорциональную силу во время акций протеста в Тбилиси, обеспечив при этом свободу выражения мнений и безопасность граждан, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью.
"Я хотел бы поблагодарить нашу полицию, которая в эти дни проявила высочайший профессионализм, которая обеспечила защиту свободы выражения мнений, а также безопасность находящихся на акции граждан", – заявил Папуашвили.
По словам главы парламента, на акции были радикальные группы, которые пытались спровоцировать полицию, а также осуществить различные насильственные действия.
"И здесь реакция была пропорциональной, и общественность это очень хорошо увидела. Именно поэтому полиция является одной из ведущих с точки зрения доверия со стороны грузинской общественности. Исходя из этого, я призываю всех сотрудничать с полицией в будущем", – заявил Папуашвили.
Хронология акций
Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский.
На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей.
В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А накануне, 17 апреля, полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.
На агрессию, которая была зафиксирована в ходе акции протеста, был дан соответствующий ответ, заявил глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
"Еще раз с уверенностью можно сказать, что МВД и соответствующие силы действуют сверхпрофессионально, и мы можем многому научить и европейцев в этом направлении, как отвечать на эту агрессию и в том числе на чрезмерный буллинг", – заявил Рижвадзе.
При этом, как отметил Рижвадзе, власти сделают все, чтобы с помощью коммуникации еще больше объяснить всем, насколько критически важно принятие этого закона.
"В целом все организации, действующие в публичном пространстве, должны быть максимально прозрачными, и грузинский народ имеет право знать, откуда финансируются и каким конкретным интересам служат все действующие в этой стране организации", – отметил Рижвадзе.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.