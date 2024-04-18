https://sputnik-georgia.ru/20240418/protesty-v-tbilisi-ili-opyat-vinovata-rossiya-287409341.html

Протесты в Тбилиси, или Опять виновата Россия

Протесты в Тбилиси, или Опять виновата Россия

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T14:00+0400

2024-04-18T14:00+0400

2024-04-18T14:11+0400

аналитика

грузия

новости

колумнисты

арно хидирбегишвили

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В этот раз инфоповод протестов предсказуем – на рассмотрении в парламенте так называемый закон об "иноагентах"… Начнем с того, что события в Тбилиси развиваются кардинально отлично от того, что заявляют так называемые "узнаваемые лица" грузинского общества. Поэтому считаю необходимым уточнить некоторые детали, чтобы ни у кого не создалось ложного мнения о происходящем в Грузии. Бешеный темпераментМои ровесники и старше, наверное, заметили, что нынешний грузинский парламент внешне поразительно уподобился парламенту 1992 года, который возглавлял вернувшийся после свержения президента Звиада Гамасхурдия Эдуард Шеварднадзе. Потасовки в высшем законодательном органе страны лишний раз доказывают, что Зураб Жвания ошибался – эмоциональные грузины с их "беспричинной весёлостью" (по Мамардашвили) отличаются от европейцев как небо и земля. Но по сути они резко отличаются: если в том парламенте было представлено более 30 партий и он действительно напоминал Народное собрание, то в нынешнем присутствуют две противоположные силы – большинство и оппозиция – со своими фракциями – сателлитами. Они похожи тем, что представляют собой две закрытые касты со своими правилами игры и конкретными задачами: – Оппозиция (партии, НПО, СМИ) вопреки национальным интересам Грузии и за большие деньги, а не по идеологическим убеждениям осуществляет заказ Запада: сделать все, чтобы Грузия никогда не возобновила дипломатические отношения с Россией и не стала её партнёром, союзником или хотя бы дружественной страной; – Большинство не хочет уступать власть оппозиции и для этого решило принять Закон об "иноагентах", чтобы раскрыть истинную личину оппозиции избирателям. Так сказать, привлечь избирателя к партии власти, вставшей на защиту национальных интересов, грузинских традиций, православия, культуры, института семьи и гетеросексуального брака. Кто больше любит Кремль? Любопытно, что главный пиар-тезис оппозиции и большинства один и тот же уже много-много лет, из области чистой демагогии и "хайли лайкли" – обе эти противостоящие силы обвиняют друг друга в проведении интересов России в Грузии: – Оппозиция называет закон об "иноагентах" (в новой редакции – "организация, проводящая интересы иностранной силы") "русским законом", который большинство якобы принимает специально, чтобы перекрыть оппозиции источники западного финансирования, что, мол, на руку России; – Большинство обвиняет оппозицию, что она дестабилизирует ситуацию в Грузии в интересах Кремля, что заявления узнаваемых лиц России, таких как Дугин, о правильном Законе для Грузии не что иное, как провокация с целью вызвать дестабилизацию в Грузии. Небезупречна и остальная доказательная база, например: – Оппозиция, исповедуя двойные стандарты, последние 10 лет заявляет о российском финансировании российской мягкой силы, русских пропагандистов в Грузии, видит российский нарратив и гибридную войну России против Грузии везде, где ей заблагорассудится, но против, чтобы западное финансирование агентов влияния Запада стало прозрачным. Примечательно, что, как только законопроект вошёл в парламент, оппозиция, вместо того, чтобы поддержать его с надеждой люстрировать "коварных российских пропагандистов" в Грузии, резко замолчала об их существовании! – При этом хромает логика и в позиции большинства, которое позиционирует Грузию большей Европой, чем Евросоюз, в один голос категорически запрещающий Грузии принимать закон об "иноагентах". Возникает вопрос: на какую Европу и США ориентируется Грузия? Или власть Грузии должна публично признать, что прозрачность и демократия, как и все евроатлантические ценности, являются примером двойных стандартов и применяются избирательно, необязательны для высшей расы – европейцев и американцев – и обязательны для народов второго сорта – "стремящимся быть допущенными к столу" (по Искандеру) стран "второго" и "третьего мира". Это все цветочки… Новая волна перманентных протестов только началась, но во всем уже видны старые приемчики Запада. Камни в полицейских на протестах, чтобы их провоцировать, в то время как какая-нибудь девочка-одуванчик раздает полицейским и спецназу цветочки… Как ни крути, чтобы оправдать полученные гранты, иностранные агенты (партии, НПО, медиа) вновь прибегнут к испытанному методу – провокации с наиболее тяжёлым исходом. Первым прецедентом стал инцидент в парламенте, когда один "оппозиционный" депутат – известный провокатор, по вине которого ещё лет 15 назад люди попали за решётку – неожиданно выбежал к трибуне и ударил со всей силы в висок кулаком выступающего лидера парламентского большинства. Власть не привлекает хулигана к ответственности, потому что не исключено, что этого депутата оппозиция теперь попробует сделать миссией, страдальцем. Подтверждение тому – вчерашнее излишнее внимание к данной персоне со стороны всех оппозиционных СМИ… Уже вчера его якобы похитили… А что дальше? Усаживаемся поудобнее – скоро новая серия криминальной комедии "Грузия в 2024 году"…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2024

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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аналитика, грузия, новости, колумнисты, арно хидирбегишвили