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Сошедший оползень перекрыл дорогу в высокогорный регион Грузии
Сошедший оползень перекрыл дорогу в высокогорный регион Грузии
Sputnik Грузия
На данном этапе идет процесс мобилизации техники, чтобы как можно скорее расчистить проезжую часть и восстановить движение транспорта 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T16:31+0400
2024-04-18T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии из-за схода оползня ввел ограничения на дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, сошедший оползень перекрыл проезжую часть. Ограничения введены на 89-м километре дороги. На данном этапе идет процесс мобилизации техники, чтобы как можно скорее расчистить проезжую часть и восстановить движение транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, оползень, местия, сванети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, оползень, местия, сванети, департамент автомобильных дорог
Сошедший оползень перекрыл дорогу в высокогорный регион Грузии
На данном этапе идет процесс мобилизации техники, чтобы как можно скорее расчистить проезжую часть и восстановить движение транспорта
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии из-за схода оползня ввел ограничения на дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, сошедший оползень перекрыл проезжую часть. Ограничения введены на 89-м километре дороги.
На данном этапе идет процесс мобилизации техники, чтобы как можно скорее расчистить проезжую часть и восстановить движение транспорта.