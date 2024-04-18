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Специалисты предупреждают: воздух в Грузии вновь загрязнен
Специалисты предупреждают: воздух в Грузии вновь загрязнен
Sputnik Грузия
В Грузии постоянно проверяют качество воздуха при помощи автоматических станций 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T13:22+0400
2024-04-18T13:22+0400
2024-04-18T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе может быть связано с распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.Специалисты отмечают, что транспограничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации. Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет транспограничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая иногда атакует Грузию несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда – из Аравийского полуострова.Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
Специалисты предупреждают: воздух в Грузии вновь загрязнен
В Грузии постоянно проверяют качество воздуха при помощи автоматических станций
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе может быть связано с распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.
Специалисты отмечают, что транспограничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации.
Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций.
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет транспограничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая иногда атакует Грузию несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда – из Аравийского полуострова.
Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.
PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.
PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.