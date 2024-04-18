https://sputnik-georgia.ru/20240418/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-izuchaet-vopros-izbieniya-deputata-parlamenta-gruzii-287419021.html

Специальная следственная служба изучает вопрос избиения депутата парламента Грузии

Специальная следственная служба изучает вопрос избиения депутата парламента Грузии

Sputnik Грузия

Основанием для изучения вопроса нанесения увечий Элисашвили стало обращение Народного защитника 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T22:44+0400

2024-04-18T22:44+0400

2024-04-18T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Специальная следственная служба изучает обстоятельства, при которых депутат парламента от партии "Граждане" Алеко Элисашвили получил повреждения на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". Элисашвили был задержан полицией ночью 17 апреля после нападения на кордон полиции у здания правительственной канцелярии. Его отпустили через несколько часов после задержания. У депутата сломано ребро и есть повреждения на лице. Депутат утверждает, что повреждения ему нанесла полиция. Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет необходимость принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер. Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено. Окончательно в трех чтениях проект будет, предположительно, принят 17 мая. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, алеко элисашвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , сша, израиль, австралия, оон, нато, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, специальная следственная служба