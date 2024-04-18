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В Грузии планируют ввести налоговые льготы для вывода офшоров в Грузию
В Грузии планируют ввести налоговые льготы для вывода офшоров в Грузию
Sputnik Грузия
При передаче активов от оффшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от налогообложения соответствующего актива, если операция будет... 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T14:35+0400
2024-04-18T14:35+0400
2024-04-18T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс в первом чтении, предполагающие введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года. При этом при условии если 100 процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и также компания или лицо. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от оффшорной компании в Грузии. По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия " Пааты Квижинадзе, причиной принятия законопроекта является тот факт, что деятельность офшорных компаний сложна и во многих случаях от них требуется быть более прозрачными и платить налоги. Поэтому грузинские бизнесмены, владеющие оффшорными активами, смогут получить льготы за перевод этих активов в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, налоговый кодекс
В Грузии планируют ввести налоговые льготы для вывода офшоров в Грузию
14:35 18.04.2024 (обновлено: 14:44 18.04.2024)
При передаче активов от оффшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от налогообложения соответствующего актива, если операция будет завершена до 1 января 2028 года, предусматривается в законопроекте
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс в первом чтении, предполагающие введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию.
Речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года. При этом при условии если 100 процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и также компания или лицо.
Согласно законопроекту, внесенному в парламент, при передаче активов от оффшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому актива, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.
При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от оффшорной компании в Грузии.
По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия " Пааты Квижинадзе, причиной принятия законопроекта является тот факт, что деятельность офшорных компаний сложна и во многих случаях от них требуется быть более прозрачными и платить налоги. Поэтому грузинские бизнесмены, владеющие оффшорными активами, смогут получить льготы за перевод этих активов в Грузию.