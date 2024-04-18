https://sputnik-georgia.ru/20240418/v-parlamente-gruzii-usileny-mery-bezopasnosti-287407665.html

В парламенте Грузии усилены меры безопасности

В парламенте Грузии усилены меры безопасности

Sputnik Грузия

В Грузии уже несколько дней проходят акции протеста из-за принятия закона об "иноагентах" 18.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вход посетителей в парламент 18 апреля Грузии ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью. Желтый уровень безопасности – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. На запланированные парламентские мероприятия, в том числе заседания комитетов, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями. Ограничение не распространяется на аккредитованных журналистов телекомпаний. Целью ограничений является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы. Правящая партия Грузии в свою очередь настаивает на том, что ни один противник не аргументирует свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции. Власти утверждают, что обеспечение прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций необходимо для превенции радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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