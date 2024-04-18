Власти Грузии стремятся в Европу, сохранив идентичность и веру – Каладзе
12:37 18.04.2024 (обновлено: 13:26 18.04.2024)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
© Tbilisi City Hall
Подписаться
На пути евроинтеграции власти Грузии действуют в полном соответствии с принципами, основанными на интересах страны, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Власти Грузии защищают национальную идентичность, церковь и веру и, сохранив эти ценности, хотят в Европу и европейское будущее, заявил генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста касательно акций протеста из-за принятия закона об "иноагентах".
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания протеста в Тбилиси.
"Нам дороги грузинская культура, наши традиции. Что мы защищаем? Мы защищаем нашу самобытность, церковь, веру, на которых стоит наша нация, мы защищаем институт семьи и, сохранив все это, хотим европейское будущее", – заявил Каладзе в передаче "Имеди LIVE".
Как отметил Каладзе, несмотря на многочисленные препятствия и искусственные барьеры, "Грузинская мечта" добилась ощутимых успехов на пути европейской интеграции.
По его словам, власти "Грузинской мечты" в этом процессе действовали в полном соответствии с принципами, основанными на интересах Грузии и национальных ценностях.
"Несмотря на то, что были попытки как-то помешать процессу либерализации визового режима, статусу кандидата (в ЕС – ред.). Несмотря ни на что, мы стояли там, где нужно было нашей стране, принципиально защитили нашу государственность, идентичность, за которые сражались наши предки и за которые проливалась кровь", – отметил Каладзе.
В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны.
Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>