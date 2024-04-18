https://sputnik-georgia.ru/20240418/vlasti-gruzii-stremyatsya-v-evropu-sokhranyaya-identichnost-i-veru--kaladze-287408396.html

Власти Грузии стремятся в Европу, сохранив идентичность и веру – Каладзе

Власти Грузии стремятся в Европу, сохранив идентичность и веру – Каладзе

Sputnik Грузия

На пути евроинтеграции власти Грузии действуют в полном соответствии с принципами, основанными на интересах страны, заявил Каха Каладзе 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T12:37+0400

2024-04-18T12:37+0400

2024-04-18T13:26+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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европа

тбилиси

сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Власти Грузии защищают национальную идентичность, церковь и веру и, сохранив эти ценности, хотят в Европу и европейское будущее, заявил генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста касательно акций протеста из-за принятия закона об "иноагентах".Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания протеста в Тбилиси. Как отметил Каладзе, несмотря на многочисленные препятствия и искусственные барьеры, "Грузинская мечта" добилась ощутимых успехов на пути европейской интеграции. По его словам, власти "Грузинской мечты" в этом процессе действовали в полном соответствии с принципами, основанными на интересах Грузии и национальных ценностях. В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это:

европа

тбилиси

сша

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, европа, тбилиси, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах