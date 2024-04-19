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На акциях против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали пять полицейских – глава МВД
На акциях против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали пять полицейских – глава МВД
Sputnik Грузия
В ходе протестов десятки человек задержали за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство, отметили в ведомстве 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T15:47+0400
2024-04-19T15:47+0400
2024-04-19T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Во время акций протеста в Тбилиси 15 и 16 апреля против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" пострадали пять полицейских, всего задержали 40 человек, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство. "Общество видело, как переросла мирная акция в первый же день в насильственные действия. Тогда, когда акция протеста проходила в абсолютно мирной обстановке, определенная часть участников стала агрессивной в отношении правоохранительных органов. Они кидали в направлении полиции различные предметы, в том числе камни, бутылки, обливали краской, наносили словесное и физическое оскорбления и не подчинялись законному требованию полиции", – сказал Гомелаури. По его словам, 16 апреля, когда акция завершалась, участники акции использовали нецензурную брань в отношении полиции и членов их семей. Что касается инцидента с депутатом Алеко Элисашвили, которого, по его утверждению, избила полиция, министр отметил, что детали установит расследование. Он назвал печальной ситуацию с Элисашвили. "Я сожалею из-за Алеко. Это очень плохой факт, что случилось. Но что на самом деле произошло, давайте дождемся результатов расследования", – сказал Гомелаури. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Хронология акций Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский. На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А 17 апреля полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вахтанг гомелаури, алеко элисашвили, грузия, новости, политика, акции, акции протеста, мвд грузии
вахтанг гомелаури, алеко элисашвили, грузия, новости, политика, акции, акции протеста, мвд грузии
На акциях против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали пять полицейских – глава МВД
15:47 19.04.2024 (обновлено: 15:58 19.04.2024)
В ходе протестов десятки человек задержали за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Во время акций протеста в Тбилиси 15 и 16 апреля против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" пострадали пять полицейских, всего задержали 40 человек, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство.
"В результате насильственных действий протестующих пострадали пять полицейских, из них двоих перевели с тяжелыми повреждениями в медучреждения. В административном порядке всего мы задержали 40 человек", – заявил Гомелаури.
"Общество видело, как переросла мирная акция в первый же день в насильственные действия. Тогда, когда акция протеста проходила в абсолютно мирной обстановке, определенная часть участников стала агрессивной в отношении правоохранительных органов. Они кидали в направлении полиции различные предметы, в том числе камни, бутылки, обливали краской, наносили словесное и физическое оскорбления и не подчинялись законному требованию полиции", – сказал Гомелаури.
По его словам, 16 апреля, когда акция завершалась, участники акции использовали нецензурную брань в отношении полиции и членов их семей.
"После этого, действительно, произошло противостояние между гражданами и полицейскими. И это не было красиво ни для меня, ни для кого-то другого. Но я могу сказать, что все это было вызвано невообразимым оскорблением полицейских", – сказал Гомелаури.
Что касается инцидента с депутатом Алеко Элисашвили, которого, по его утверждению, избила полиция, министр отметил, что детали установит расследование.
"Я не буду делать оценок, произошло то или другое, тот превысил или этот, кто что сделал. Следствие начато. И чтобы вы меня не посчитали предвзятым, что я оказываю давление на следствие, суд. На кадрах хорошо видно, что происходило на самом деле. Заснят практически весь процесс, кто совершал насилие, кто начал, кто – нет", – сказал Гомелаури.
Он назвал печальной ситуацию с Элисашвили. "Я сожалею из-за Алеко. Это очень плохой факт, что случилось. Но что на самом деле произошло, давайте дождемся результатов расследования", – сказал Гомелаури.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек.
Во время потасовки пострадал один полицейский. На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей.
В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А 17 апреля полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.