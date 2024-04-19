https://sputnik-georgia.ru/20240419/na-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi-postradali-pyat-politseyskikh--glava-mvd-287435566.html

На акциях против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали пять полицейских – глава МВД

На акциях против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали пять полицейских – глава МВД

Sputnik Грузия

В ходе протестов десятки человек задержали за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство, отметили в ведомстве 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T15:47+0400

2024-04-19T15:47+0400

2024-04-19T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Во время акций протеста в Тбилиси 15 и 16 апреля против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" пострадали пять полицейских, всего задержали 40 человек, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство. "Общество видело, как переросла мирная акция в первый же день в насильственные действия. Тогда, когда акция протеста проходила в абсолютно мирной обстановке, определенная часть участников стала агрессивной в отношении правоохранительных органов. Они кидали в направлении полиции различные предметы, в том числе камни, бутылки, обливали краской, наносили словесное и физическое оскорбления и не подчинялись законному требованию полиции", – сказал Гомелаури. По его словам, 16 апреля, когда акция завершалась, участники акции использовали нецензурную брань в отношении полиции и членов их семей. Что касается инцидента с депутатом Алеко Элисашвили, которого, по его утверждению, избила полиция, министр отметил, что детали установит расследование. Он назвал печальной ситуацию с Элисашвили. "Я сожалею из-за Алеко. Это очень плохой факт, что случилось. Но что на самом деле произошло, давайте дождемся результатов расследования", – сказал Гомелаури. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Хронология акций Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский. На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А 17 апреля полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вахтанг гомелаури, алеко элисашвили, грузия, новости, политика, акции, акции протеста, мвд грузии