https://sputnik-georgia.ru/20240419/natsionalnyy-arkhiv-gruzii-sozdal-elektronnyy-kinokatalog-287436222.html
Национальный архив Грузии создал электронный кинокаталог
Национальный архив Грузии создал электронный кинокаталог
Sputnik Грузия
Веб-портал включает информацию о художественных, документальных и анимационных фильмах 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T18:28+0400
2024-04-19T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Национальный архив Грузии при Министерстве юстиции страны создал электронный кинокаталог фильмов – в его базу включена информация о более чем 500 фильмах, говорится в сообщении организации. Отныне информацию о кинодокументах, хранящихся в Национальном архиве и киностудии "Грузинский фильм", любой желающий сможет получить из онлайн-каталога. Информацию можно искать по режиссеру, оператору, актерам, году съемок, тематике и другим признакам. Веб-приложение уже доступно по ссылке. Примечательно, что первый документальный киносюжет, сохранившийся в Национальном архиве Грузии, – "Похороны мэра Тифлиса Матинова", датируется 1909 годом. Смейся и плачь, или Великое грузинское кино >>Среди самых старых кинокадров также есть: "Парад войск тбилисского гарнизона перед военным храмом. Парад принимает Наместник на Кавказе граф И. И. Воронцов-Дашков" (1910), "Освящение нового здания банка" (1910 г.), "Похороны Давида Сараджишвили" (1911). Кроме того, в кинобиблиотеке Архива хранится "Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми" в постановке Василия Амашукели (1912); киноматериалы, связанные с Первой Республикой Грузия: "Парад Национальной гвардии в Тбилиси"; "26 мая 1920 года, парад членов спортивного клуба "Шевардени"; приезд руководителей "II Интернационала" в Грузию (1918-1921).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, культура, грузия, архив, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино
новости, культура, грузия, архив, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино
Национальный архив Грузии создал электронный кинокаталог
Веб-портал включает информацию о художественных, документальных и анимационных фильмах
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Национальный архив Грузии при Министерстве юстиции страны создал электронный кинокаталог фильмов – в его базу включена информация о более чем 500 фильмах, говорится в сообщении организации.
Отныне информацию о кинодокументах, хранящихся в Национальном архиве и киностудии "Грузинский фильм", любой желающий сможет получить из онлайн-каталога.
Веб-программа включает информацию о художественных, документальных, анимационных фильмах, а также о кинематографических журналах и периодических изданиях.
Информацию можно искать по режиссеру, оператору, актерам, году съемок, тематике и другим признакам. Веб-приложение уже доступно по ссылке
.
Примечательно, что первый документальный киносюжет, сохранившийся в Национальном архиве Грузии, – "Похороны мэра Тифлиса Матинова", датируется 1909 годом.
Среди самых старых кинокадров также есть: "Парад войск тбилисского гарнизона перед военным храмом. Парад принимает Наместник на Кавказе граф И. И. Воронцов-Дашков" (1910), "Освящение нового здания банка" (1910 г.), "Похороны Давида Сараджишвили" (1911).
Кроме того, в кинобиблиотеке Архива хранится "Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми" в постановке Василия Амашукели (1912); киноматериалы, связанные с Первой Республикой Грузия: "Парад Национальной гвардии в Тбилиси"; "26 мая 1920 года, парад членов спортивного клуба "Шевардени"; приезд руководителей "II Интернационала" в Грузию (1918-1921).