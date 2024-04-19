https://sputnik-georgia.ru/20240419/natsionalnyy-arkhiv-gruzii-sozdal-elektronnyy-kinokatalog-287436222.html

Национальный архив Грузии создал электронный кинокаталог

Национальный архив Грузии создал электронный кинокаталог

Sputnik Грузия

Веб-портал включает информацию о художественных, документальных и анимационных фильмах 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T18:28+0400

2024-04-19T18:28+0400

2024-04-19T18:28+0400

новости

культура

грузия

архив

кино

грузинское кино

грузинское кино

кино

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23378/92/233789257_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_a4476aa503996ded4b1ae8d57c1d75b6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Национальный архив Грузии при Министерстве юстиции страны создал электронный кинокаталог фильмов – в его базу включена информация о более чем 500 фильмах, говорится в сообщении организации. Отныне информацию о кинодокументах, хранящихся в Национальном архиве и киностудии "Грузинский фильм", любой желающий сможет получить из онлайн-каталога. Информацию можно искать по режиссеру, оператору, актерам, году съемок, тематике и другим признакам. Веб-приложение уже доступно по ссылке. Примечательно, что первый документальный киносюжет, сохранившийся в Национальном архиве Грузии, – "Похороны мэра Тифлиса Матинова", датируется 1909 годом. Смейся и плачь, или Великое грузинское кино >>Среди самых старых кинокадров также есть: "Парад войск тбилисского гарнизона перед военным храмом. Парад принимает Наместник на Кавказе граф И. И. Воронцов-Дашков" (1910), "Освящение нового здания банка" (1910 г.), "Похороны Давида Сараджишвили" (1911). Кроме того, в кинобиблиотеке Архива хранится "Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми" в постановке Василия Амашукели (1912); киноматериалы, связанные с Первой Республикой Грузия: "Парад Национальной гвардии в Тбилиси"; "26 мая 1920 года, парад членов спортивного клуба "Шевардени"; приезд руководителей "II Интернационала" в Грузию (1918-1921).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, культура, грузия, архив, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино