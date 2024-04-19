https://sputnik-georgia.ru/20240419/oppozitsiya-ustroila-nochnoe-shestvie-po-glavnym-ulitsam-tbilisi---video-287439740.html
Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео
Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Сторонники оппозиции пятый день проводят акцию протеста в центре Тбилиси. Выступая против закона об "иноагентах", они вначале собрались у парламента Грузии. 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T23:28+0400
2024-04-19T23:28+0400
2024-04-19T23:32+0400
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видео-новости из грузии
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акции протеста
акции
акция против закона об иноагентах
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Затем организаторы акции решили устроить шествие по центру Тбилиси, попутно блокируя дороги и движение машин. Через площадь Свободы участники шествия дошли до Дома юстиции на набережной.После этого протестующие решили продолжить шествие к площади Героев и сделав круг по городу, вернулись обратно к парламенту. Движение машин по проспекту Руставели тем временем было перекрыто.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, акции, акция против закона об иноагентах, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, акции, акция против закона об иноагентах, видео
Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео
23:28 19.04.2024 (обновлено: 23:32 19.04.2024)
Сторонники оппозиции пятый день проводят акцию протеста в центре Тбилиси. Выступая против закона об "иноагентах", они вначале собрались у парламента Грузии.
Затем организаторы акции решили устроить шествие по центру Тбилиси, попутно блокируя дороги и движение машин. Через площадь Свободы участники шествия дошли до Дома юстиции на набережной.
После этого протестующие решили продолжить шествие к площади Героев и сделав круг по городу, вернулись обратно к парламенту. Движение машин по проспекту Руставели тем временем было перекрыто.