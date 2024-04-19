https://sputnik-georgia.ru/20240419/oppozitsiya-ustroila-nochnoe-shestvie-po-glavnym-ulitsam-tbilisi---video-287439740.html

Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео

Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Сторонники оппозиции пятый день проводят акцию протеста в центре Тбилиси. Выступая против закона об "иноагентах", они вначале собрались у парламента Грузии. 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T23:28+0400

2024-04-19T23:28+0400

2024-04-19T23:32+0400

видео

видео-новости из грузии

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акции протеста

акции

акция против закона об иноагентах

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Затем организаторы акции решили устроить шествие по центру Тбилиси, попутно блокируя дороги и движение машин. Через площадь Свободы участники шествия дошли до Дома юстиции на набережной.После этого протестующие решили продолжить шествие к площади Героев и сделав круг по городу, вернулись обратно к парламенту. Движение машин по проспекту Руставели тем временем было перекрыто.

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Sputnik Грузия

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