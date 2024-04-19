https://sputnik-georgia.ru/20240419/protsedura-zapuschena--gruzinskaya-mechta-trebuet-impichmenta-glavy-sakrebulo-rustavi--287431089.html

Процедура запущена – "Грузинская мечта" требует импичмента главы сакребуло Рустави

Процедура запущена – "Грузинская мечта" требует импичмента главы сакребуло Рустави

Sputnik Грузия

Фракция уже обратились к главе сакребуло с просьбой назначить внеочередное заседание 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T16:39+0400

2024-04-19T16:39+0400

2024-04-19T16:39+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Фракция правящей партии "Грузинская мечта" в сакребуло Рустави запустила процедуру импичмента председателя городского собрания Нодара Шерозия, который является членом оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Как отмечено в заявлении "Грузинской мечты", фракция уже обратились к главе сакребуло с просьбой назначить внеочередное заседание, на котором основными вопросами будут отставка председателя и заместителей горсовета, а также глав комиссий. Запуск процедуры импичмента в "Грузинской мечте" аргументировали тем, что состав нынешнего горсобрания уже более двух лет не может должным образом выполнять свои обязанности. Как отмечено в заявлении фракции, все это проявлялось в препятствовании утверждению бюджета, негативной оценке отчета о выполнении бюджета, задержке реализации конкретных проектов, игнорировании позиций граждан и т. д. "Помимо грубых нарушений регламента сакребуло, Инспекция труда, а затем и городской суд подтвердили безответственные и незаконные действия руководства сакребуло в отношении сотрудников, но решение суда не помешало им продолжать свое политическое вредительство", – отмечено в заявлении.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> В "Грузинской мечте" также указали, что еще одним дополнительным основанием начать процесс увольнения с должностей оппозиционного большинства горсобрания Рустави стал тот факт, что недавно фракцию крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" покинули четыре депутата. Вопрос также прокомментировала мэр Рустави Нино Лацабидзе, подчеркнув, что большинство в горсобрании Рустави, которое представляет оппозиция, препятствует работе мэрии. "Члены "Нацдвижения" и партии "За Грузию" уже третий год представляют в сакребуло Рустави главную оппозиционную партию, и, к сожалению, они до сих пор не осознали интересы города. Члены "Грузинской мечты" обратились к аппарату по поводу импичмента, чтобы они покинули распределенные ими должности и позволили нам продолжать работать еще активнее", – заявила Лацабидзе.Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция. Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии "За Грузию". Депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Нодар Шерозия стал председателем сакребуло Рустави в конце января 2022 года. На прошлой неделе фракция правящей партии "Грузинская мечта" в сакребуло (райсобрание) Зугдиди также запустила процедуру импичмента девяти должностных лиц, в том числе председателя Гиги Парулава от партии "За Грузию". В правящей партии заявили, что в условиях коалиции партии Гахария с "Нацдвижением" сакребуло утратило свои функции и превратилось в место трудоустройства оппозиционеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, рустави, зугдиди, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия