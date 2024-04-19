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Рынок мобильной связи в Грузии неконкурентен, и есть признаки монополии – исследование
Рынок мобильной связи в Грузии неконкурентен, и есть признаки монополии – исследование
Sputnik Грузия
Розничные тарифы операторы меняют в параллельном режиме, что говорит об отсутствии конкуренции на рынке, говорится в исследовании 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T13:03+0400
2024-04-19T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Рынок мобильной связи в Грузии неконкурентный, и компания Magticom создает искусственные барьеры для других операторов связи, говорится в комплексном исследовании рынка мобильной связи по заказу Национальной комиссии по коммуникациям. Согласно исследованию, которое провели европейские эксперты, необходимо принять меры, чтобы ввести специфические обязательства для оператора, имеющего сильное влияние, Magticom для обеспечения доступа к его сетям других операторов для качественного обслуживания абонентов во всех точках страны. Также эксперты отмечают, что розничные тарифы операторы меняют в параллельном режиме, что говорит об отсутствии конкуренции на рынке. Также на рынке, по мнению европейских экспертов, отсутствует мотивация внедрения и инвестирования в новые технологии, и грузинские абоненты отстают от инноваций, внедренных в мире. Как пример эксперты приводят отсутствие скоростного интернета 5G, который уже несколько лет есть в Европе. Комиссия по коммуникациям считает, что данные исследования позволят улучшить конкуренцию на телекоммуникационном рынке Грузии, а также, согласно обязательствам, принятым соглашением об ассоциации с ЕС, обеспечат разнообразные, высококачественные и доступные услуги для абонентов. Исследование, проведенное экспертами ЕС, также было проверено экспертами TAIEX (Инструмент технической помощи и обмена информацией Европейского Союза).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, мобильный телефон, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, мобильный телефон, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Рынок мобильной связи в Грузии неконкурентен, и есть признаки монополии – исследование
Розничные тарифы операторы меняют в параллельном режиме, что говорит об отсутствии конкуренции на рынке, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Рынок мобильной связи в Грузии неконкурентный, и компания Magticom создает искусственные барьеры для других операторов связи, говорится в комплексном исследовании рынка мобильной связи по заказу Национальной комиссии по коммуникациям.
Согласно исследованию, которое провели европейские эксперты, необходимо принять меры, чтобы ввести специфические обязательства для оператора, имеющего сильное влияние, Magticom для обеспечения доступа к его сетям других операторов для качественного обслуживания абонентов во всех точках страны.
Кроме того, эксперты заявили о проблемах с ценами на мобильный интернет, которые выше премиальных цен в Европе за пакет с более низкой скоростью и объемом. С учетом роста потребления интернета, по мнению экспертов, это является показателем ограниченного грузинского мобильного рынка.
Также эксперты отмечают, что розничные тарифы операторы меняют в параллельном режиме, что говорит об отсутствии конкуренции на рынке.
Также на рынке, по мнению европейских экспертов, отсутствует мотивация внедрения и инвестирования в новые технологии, и грузинские абоненты отстают от инноваций, внедренных в мире. Как пример эксперты приводят отсутствие скоростного интернета 5G, который уже несколько лет есть в Европе.
Комиссия по коммуникациям считает, что данные исследования позволят улучшить конкуренцию на телекоммуникационном рынке Грузии, а также, согласно обязательствам, принятым соглашением об ассоциации с ЕС, обеспечат разнообразные, высококачественные и доступные услуги для абонентов.
Исследование, проведенное экспертами ЕС, также было проверено экспертами TAIEX (Инструмент технической помощи и обмена информацией Европейского Союза).