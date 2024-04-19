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Студенты протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах" – фото
Студенты протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах" – фото
Sputnik Грузия
Студенты и представители грузинской молодежи также собрались на акцию протеста перед парламентом. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с акции 19.04.2024, Sputnik Грузия
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Студенты и молодежь также выступили против закона об "иноагентах", который рассматривается в парламенте Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото

Студенты протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах" – фото

17:25 19.04.2024 (обновлено: 17:31 19.04.2024)
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Студенты и представители грузинской молодежи также собрались на акцию протеста перед парламентом. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с акции
Студенты и молодежь также выступили против закона об "иноагентах", который рассматривается в парламенте Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

Студенты вышли выразить свой протест поздно вечером в ночь на 19 апреля и перекрыли на несколько часов движение по проспекту Руставели.

Студенты вышли выразить свой протест поздно вечером в ночь на 19 апреля и перекрыли на несколько часов движение по проспекту Руставели. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Студенты вышли выразить свой протест поздно вечером в ночь на 19 апреля и перекрыли на несколько часов движение по проспекту Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Место проведения акции было традиционным – перед зданием парламента Грузии.

Место проведения акции было традиционным – перед зданием парламента Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Место проведения акции было традиционным – перед зданием парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Главным символом акции стал портрет общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.

Главным символом акции стал портрет общественного деятеля Ильи Чавчавадзе. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главным символом акции стал портрет общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие участники акции несли флаги, но были и те, кто поступил еще более изобретательно.

Многие участники акции несли флаги, но были и те, кто поступил еще более изобретательно. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие участники акции несли флаги, но были и те, кто поступил еще более изобретательно.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть плакатов митингующих была на английском языке.

Часть плакатов митингующих была на английском языке. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть плакатов митингующих была на английском языке.

© photo: Sputnik / Stringer

Участников молодежной акции было не так много, но зато они свистели и дули в вувузелы, а также скандировали лозунги.

Участников молодежной акции было не так много, но зато они свистели и дули в вувузелы, а также скандировали лозунги. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участников молодежной акции было не так много, но зато они свистели и дули в вувузелы, а также скандировали лозунги.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем часть протестующих прямо расположилась на проспекте Руставели.

Тем временем часть протестующих прямо расположилась на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем часть протестующих прямо расположилась на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

На акции было немало людей, которые пришли со своими домашними питомцами.

На акции было немало людей, которые пришли со своими домашними питомцами. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

На акции было немало людей, которые пришли со своими домашними питомцами.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда же пришло множество бездомных собак, которых ласкали участники акции.

Сюда же пришло множество бездомных собак, которых ласкали участники акции. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда же пришло множество бездомных собак, которых ласкали участники акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, на акции протеста были не только представители молодежи.

Впрочем, на акции протеста были не только представители молодежи. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, на акции протеста были не только представители молодежи.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция студентов и молодежи в целом прошла без происшествий, полиция наблюдала за ней издалека.

Акция студентов и молодежи в целом прошла без происшествий, полиция наблюдала за ней издалека. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция студентов и молодежи в целом прошла без происшествий, полиция наблюдала за ней издалека.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что участники акции перекрыли проспект Руставели, полиция ограничилась тем, что направляла машины с проспекта в объезд.

Несмотря на то, что участники акции перекрыли проспект Руставели, полиция ограничилась тем, что направляла машины с проспекта в объезд. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что участники акции перекрыли проспект Руставели, полиция ограничилась тем, что направляла машины с проспекта в объезд.

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