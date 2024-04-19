Студенты протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах" – фото
Студенты вышли выразить свой протест поздно вечером в ночь на 19 апреля и перекрыли на несколько часов движение по проспекту Руставели.
Студенты вышли выразить свой протест поздно вечером в ночь на 19 апреля и перекрыли на несколько часов движение по проспекту Руставели.
Место проведения акции было традиционным – перед зданием парламента Грузии.
Место проведения акции было традиционным – перед зданием парламента Грузии.
Главным символом акции стал портрет общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
Главным символом акции стал портрет общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
Многие участники акции несли флаги, но были и те, кто поступил еще более изобретательно.
Многие участники акции несли флаги, но были и те, кто поступил еще более изобретательно.
Часть плакатов митингующих была на английском языке.
Часть плакатов митингующих была на английском языке.
Участников молодежной акции было не так много, но зато они свистели и дули в вувузелы, а также скандировали лозунги.
Участников молодежной акции было не так много, но зато они свистели и дули в вувузелы, а также скандировали лозунги.
Тем временем часть протестующих прямо расположилась на проспекте Руставели.
Тем временем часть протестующих прямо расположилась на проспекте Руставели.
На акции было немало людей, которые пришли со своими домашними питомцами.
На акции было немало людей, которые пришли со своими домашними питомцами.
Сюда же пришло множество бездомных собак, которых ласкали участники акции.
Сюда же пришло множество бездомных собак, которых ласкали участники акции.
Впрочем, на акции протеста были не только представители молодежи.
Впрочем, на акции протеста были не только представители молодежи.
Акция студентов и молодежи в целом прошла без происшествий, полиция наблюдала за ней издалека.
Акция студентов и молодежи в целом прошла без происшествий, полиция наблюдала за ней издалека.
Несмотря на то, что участники акции перекрыли проспект Руставели, полиция ограничилась тем, что направляла машины с проспекта в объезд.
Несмотря на то, что участники акции перекрыли проспект Руставели, полиция ограничилась тем, что направляла машины с проспекта в объезд.