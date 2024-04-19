https://sputnik-georgia.ru/20240419/studenty-protestuyut-v-tbilisi-protiv-zakona-ob-inoagentakh---foto-287437147.html

Студенты протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах" – фото

Студенты протестуют в Тбилиси против закона об "иноагентах" – фото

Sputnik Грузия

Студенты и представители грузинской молодежи также собрались на акцию протеста перед парламентом. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с акции 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T17:25+0400

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Студенты и молодежь также выступили против закона об "иноагентах", который рассматривается в парламенте Грузии.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото