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Иностранное влияние в Грузии - данные Службы госбезопасности

Иностранное влияние в Грузии - данные Службы госбезопасности

Sputnik Грузия

За год СГБ Грузии возбудила 14 уголовных дел для нейтрализации негативного влияния иностранных спецслужб 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T14:41+0400

2024-04-19T14:41+0400

2024-04-19T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Попытка устроить гражданское противостояние, распространение дезинформации и пропаганда, а также использование "мягкой силы" - все это плоды иностранного влияния на Грузию в 2023 году, согласно отчету Службы государственной безопасности Грузии. Кроме того, по данным СГБ, спецслужбы отдельных стран активно использовали лояльно настроенных к ним граждан, политиков и группы лиц, журналистов, частные компании и иностранных граждан для осуществления своих интересов. Всего в 2013 году СГБ возбудила 14 уголовных дел для нейтрализации негативного влияния на Грузию иностранных спецслужб и два уголовных дела для обеспечения государственной безопасности. Громкое дело Особо СГБ выделила результаты расследования попытки устроить в Грузии дестабилизацию и гражданское противостояние в октябре-декабре 2023 года, окончательной целью которых была насильственная смена власти. По данным СГБ, осуществление этого плана планировалось при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Также в отчете СГБ Грузии названы конкретные планы."Рассматривалось несколько сценариев развития событий, которые включали организацию баррикад у стратегических объектов, захват и баррикадирование правительственных зданий и другие противоправные действия, за которыми должны были последовать тяжелые провокации", - говорится в отчете. СГБ утверждает, что в планы злоумышленников входило в том числе осуществление теракта в созданном митингующими "палаточном городке"."В том числе планировали пронести в заранее выбранную палатку в т. н. "палаточном городке" взрывное устройство и подорвать его, что повлекло бы за собой жертвы среди мирного населения и представителей правоохранительных органов", - сказано в отчете.Информационная война В отчете СГБ особое место уделяется дезинформации и пропаганде, которую, по утверждению ведомства, вели силы, связанные с иностранными спецслужбами, и отдельные деструктивные элементы. По данным СГБ, в 2023 году в ряде СМИ, соцсетях и интернет-пространстве фиксировались провокационные заявления, которые служили целью разжигания недовольства в местах компактного проживания этнических и религиозных меньшинств, и провоцированию противостояния. "Были выявлены отдельные группы, действующие внутри страны и за ее пределами, которые распространяли среди вышеуказанных групп граждан заявления националистического типа, информацию, основанную на ложных и искаженных фактах, и антигрузинские нарративы", – отмечено в документе. Использование мягкой силы Согласно отчету СГБ, для негативного влияния на безопасность Грузии спецслужбы отдельных стран работали в стиле "мягкой силы" и использовали для этого возможности политических и научных кругов, различных групп, образовательных учреждений и частный сектор. Для этого, по данным СГБ, использовались различные семинары, конференции, образовательные и культурные мероприятия в третьих странах. Так иностранные спецслужбы пытались пропагандировать политический курс и идеологию своей власти и повлиять на процессы в общественной жизни Грузии. "Были зафиксированы попытки консолидации контролируемых ими групп и подготовка для включения в активную политику", – говорится в отчете. Кроме того, 2023 году были выявлены попытки проведения внутри страны и за ее пределами мероприятий лицами и группами лиц, связанными со спецслужбамии. По данным СГБ, особый интерес иностранных сил в Грузии представляют политические и социально-экономические процессы в Грузии, рейтинги партий и шансы на их победу на выборах, ситуация в регионах компактного проживания этнических меньшинств, работа силовых структур, общественные настроения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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