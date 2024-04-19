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Иностранное влияние в Грузии - данные Службы госбезопасности
Иностранное влияние в Грузии - данные Службы госбезопасности
Sputnik Грузия
За год СГБ Грузии возбудила 14 уголовных дел для нейтрализации негативного влияния иностранных спецслужб 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T14:41+0400
2024-04-19T14:41+0400
2024-04-19T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Попытка устроить гражданское противостояние, распространение дезинформации и пропаганда, а также использование "мягкой силы" - все это плоды иностранного влияния на Грузию в 2023 году, согласно отчету Службы государственной безопасности Грузии. Кроме того, по данным СГБ, спецслужбы отдельных стран активно использовали лояльно настроенных к ним граждан, политиков и группы лиц, журналистов, частные компании и иностранных граждан для осуществления своих интересов. Всего в 2013 году СГБ возбудила 14 уголовных дел для нейтрализации негативного влияния на Грузию иностранных спецслужб и два уголовных дела для обеспечения государственной безопасности. Громкое дело Особо СГБ выделила результаты расследования попытки устроить в Грузии дестабилизацию и гражданское противостояние в октябре-декабре 2023 года, окончательной целью которых была насильственная смена власти. По данным СГБ, осуществление этого плана планировалось при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Также в отчете СГБ Грузии названы конкретные планы."Рассматривалось несколько сценариев развития событий, которые включали организацию баррикад у стратегических объектов, захват и баррикадирование правительственных зданий и другие противоправные действия, за которыми должны были последовать тяжелые провокации", - говорится в отчете. СГБ утверждает, что в планы злоумышленников входило в том числе осуществление теракта в созданном митингующими "палаточном городке"."В том числе планировали пронести в заранее выбранную палатку в т. н. "палаточном городке" взрывное устройство и подорвать его, что повлекло бы за собой жертвы среди мирного населения и представителей правоохранительных органов", - сказано в отчете.Информационная война В отчете СГБ особое место уделяется дезинформации и пропаганде, которую, по утверждению ведомства, вели силы, связанные с иностранными спецслужбами, и отдельные деструктивные элементы. По данным СГБ, в 2023 году в ряде СМИ, соцсетях и интернет-пространстве фиксировались провокационные заявления, которые служили целью разжигания недовольства в местах компактного проживания этнических и религиозных меньшинств, и провоцированию противостояния. "Были выявлены отдельные группы, действующие внутри страны и за ее пределами, которые распространяли среди вышеуказанных групп граждан заявления националистического типа, информацию, основанную на ложных и искаженных фактах, и антигрузинские нарративы", – отмечено в документе. Использование мягкой силы Согласно отчету СГБ, для негативного влияния на безопасность Грузии спецслужбы отдельных стран работали в стиле "мягкой силы" и использовали для этого возможности политических и научных кругов, различных групп, образовательных учреждений и частный сектор. Для этого, по данным СГБ, использовались различные семинары, конференции, образовательные и культурные мероприятия в третьих странах. Так иностранные спецслужбы пытались пропагандировать политический курс и идеологию своей власти и повлиять на процессы в общественной жизни Грузии. "Были зафиксированы попытки консолидации контролируемых ими групп и подготовка для включения в активную политику", – говорится в отчете. Кроме того, 2023 году были выявлены попытки проведения внутри страны и за ее пределами мероприятий лицами и группами лиц, связанными со спецслужбамии. По данным СГБ, особый интерес иностранных сил в Грузии представляют политические и социально-экономические процессы в Грузии, рейтинги партий и шансы на их победу на выборах, ситуация в регионах компактного проживания этнических меньшинств, работа силовых структур, общественные настроения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сгб, политика, новости, грузия
сгб, политика, новости, грузия
Иностранное влияние в Грузии - данные Службы госбезопасности
14:41 19.04.2024 (обновлено: 16:59 19.04.2024)
За год СГБ Грузии возбудила 14 уголовных дел для нейтрализации негативного влияния иностранных спецслужб
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Попытка устроить гражданское противостояние, распространение дезинформации и пропаганда, а также использование "мягкой силы" - все это плоды иностранного влияния на Грузию в 2023 году, согласно отчету Службы государственной безопасности Грузии.
"В отчетный период лица и группы лиц, связанные с иностранными спецслужбами, продолжали попытки разжигания в стране антизападных настроений, нанесения вреда отношениям со стратегическими партнерами и западными институтами, поляризации общества и ухудшения социально-экономического фона", – отмечено в документе.
Кроме того, по данным СГБ, спецслужбы отдельных стран активно использовали лояльно настроенных к ним граждан, политиков и группы лиц, журналистов, частные компании и иностранных граждан для осуществления своих интересов.
Всего в 2013 году СГБ возбудила 14 уголовных дел для нейтрализации негативного влияния на Грузию иностранных спецслужб и два уголовных дела для обеспечения государственной безопасности.
Особо СГБ выделила результаты расследования попытки устроить в Грузии дестабилизацию и гражданское противостояние в октябре-декабре 2023 года, окончательной целью которых была насильственная смена власти.
"Ожидания основывались на том, что отчет Еврокомиссии по статусу кандидата будет отрицательным, что создало бы при помощи информационных сетей благодатную почву для волнений в обществе и последующих беспорядков под девизом прикрепления правительству лозунга "пророссийские", – отмечается в отчете.
По данным СГБ, осуществление этого плана планировалось при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
"Планировалось использовать большую группу лиц грузинского происхождения, участвующих в боевых действиях на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которых проходила неподалеку от украинско-польской границы", – говорится в отчете.
Также в отчете СГБ Грузии названы конкретные планы.
"Рассматривалось несколько сценариев развития событий, которые включали организацию баррикад у стратегических объектов, захват и баррикадирование правительственных зданий и другие противоправные действия, за которыми должны были последовать тяжелые провокации", - говорится в отчете.
СГБ утверждает, что в планы злоумышленников входило в том числе осуществление теракта в созданном митингующими "палаточном городке".
"В том числе планировали пронести в заранее выбранную палатку в т. н. "палаточном городке" взрывное устройство и подорвать его, что повлекло бы за собой жертвы среди мирного населения и представителей правоохранительных органов", - сказано в отчете.
В отчете СГБ особое место уделяется дезинформации и пропаганде, которую, по утверждению ведомства, вели силы, связанные с иностранными спецслужбами, и отдельные деструктивные элементы.
"Основной целью кампании, проводимой разными силами в рамках информационной войны, было разжигание в стране антизападных настроений, препятствование интеграции в евроатлантические структуры, нанесение вреда партнерским отношениям со стратегическими союзниками, дискредитация имиджа как носителя демократических и западных ценностей, а также повышение уровня поляризации", – говорится в отчете.
По данным СГБ, в 2023 году в ряде СМИ, соцсетях и интернет-пространстве фиксировались провокационные заявления, которые служили целью разжигания недовольства в местах компактного проживания этнических и религиозных меньшинств, и провоцированию противостояния.
"Были выявлены отдельные группы, действующие внутри страны и за ее пределами, которые распространяли среди вышеуказанных групп граждан заявления националистического типа, информацию, основанную на ложных и искаженных фактах, и антигрузинские нарративы", – отмечено в документе.
Использование мягкой силы
Согласно отчету СГБ, для негативного влияния на безопасность Грузии спецслужбы отдельных стран работали в стиле "мягкой силы" и использовали для этого возможности политических и научных кругов, различных групп, образовательных учреждений и частный сектор.
"Используя эти группы, спецслужбы отдельных государств, заинтересованные в получении влияния на Грузию, пытались установить тесные отношения с гражданами Грузии, в том числе с представителями сферы культуры и образования, студентами, гражданскими активистами, экспертами и группами лиц", – отмечено в отчете.
Для этого, по данным СГБ, использовались различные семинары, конференции, образовательные и культурные мероприятия в третьих странах. Так иностранные спецслужбы пытались пропагандировать политический курс и идеологию своей власти и повлиять на процессы в общественной жизни Грузии.
"Были зафиксированы попытки консолидации контролируемых ими групп и подготовка для включения в активную политику", – говорится в отчете.
Кроме того, 2023 году были выявлены попытки проведения внутри страны и за ее пределами мероприятий лицами и группами лиц, связанными со спецслужбамии.
"СГБ выявила зарегистрированные за границей или финансируемые иностранным капиталом юридические лица, которые, возможно, могут использоваться как ресурс для разведывательных операций иностранными спецслужбами", – отмечает ведомство.
По данным СГБ, особый интерес иностранных сил в Грузии представляют политические и социально-экономические процессы в Грузии, рейтинги партий и шансы на их победу на выборах, ситуация в регионах компактного проживания этнических меньшинств, работа силовых структур, общественные настроения.