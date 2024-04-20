https://sputnik-georgia.ru/20240420/kurs-lari-dollar-287443384.html

Курс лари на субботу – 2,6711 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6711 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T09:48+0400

2024-04-20T09:48+0400

2024-04-20T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822758_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1255297fa9c393f42b4cfe6903d956cf.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 апреля в размере 2,6711 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии