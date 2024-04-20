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https://sputnik-georgia.ru/20240420/polnyy-anshlag-kak-proshel-yubileynyy-totalnyy-diktant-v-tbilisi---video-287452331.html
Полный аншлаг: как прошел юбилейный Тотальный диктант в Тбилиси – видео
Полный аншлаг: как прошел юбилейный Тотальный диктант в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Один из лучших способов проверить себя на грамотность и знание русского языка – пойти на ежегодную образовательную акцию "Тотальный диктант". Так и поступили... 20.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-20T19:49+0400
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По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева. Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина. В этом году к "Тотальному диктанту" в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек. "Может, были еще желающие, но мест больше нет, потому что мы не ожидали, что интерес будет таким высоким. Надеюсь, что текст будет написан участниками хорошо, потому что он не очень сложный, но, конечно, как любой авторский текст, имеет какие-то сложности, нюансы. Надеюсь, что будут и высокие баллы, и средние, а низких не будет вообще, потому что люди, которые пришли проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться. Я думаю, что они достаточно грамотны, хотят проверить себя, и если у них есть, возможно, какие-то проблемы с грамотностью, они их преодолеют к следующему Тотальному диктанту", – сказала Наталья Мосина. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель Тотального диктанта – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тотальный диктант, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тотальный диктант, видео

Полный аншлаг: как прошел юбилейный Тотальный диктант в Тбилиси – видео

19:49 20.04.2024 (обновлено: 19:57 20.04.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Один из лучших способов проверить себя на грамотность и знание русского языка – пойти на ежегодную образовательную акцию "Тотальный диктант". Так и поступили тбилисские участники, которые в этот раз писали диктант в Центре русского языка "Азбука".
По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева. Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина. В этом году к "Тотальному диктанту" в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек.
"Может, были еще желающие, но мест больше нет, потому что мы не ожидали, что интерес будет таким высоким. Надеюсь, что текст будет написан участниками хорошо, потому что он не очень сложный, но, конечно, как любой авторский текст, имеет какие-то сложности, нюансы. Надеюсь, что будут и высокие баллы, и средние, а низких не будет вообще, потому что люди, которые пришли проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться. Я думаю, что они достаточно грамотны, хотят проверить себя, и если у них есть, возможно, какие-то проблемы с грамотностью, они их преодолеют к следующему Тотальному диктанту", – сказала Наталья Мосина.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель Тотального диктанта – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
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