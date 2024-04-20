https://sputnik-georgia.ru/20240420/stazhirovka-v-gosvedomstvakh-gruzii-stanet-bolee-dostupnoy--novyy-proekt-uzhe-v-parlamente-287449341.html

Стажировка в госведомствах Грузии станет более доступной – новый проект уже в парламенте

Стажировка в госведомствах Грузии станет более доступной – новый проект уже в парламенте

Sputnik Грузия

Рост числа стажировок не только расширяет навыки студентов, но и представляет собой важный шаг в их профразвитии, считают авторы проекта 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T17:07+0400

2024-04-20T17:07+0400

2024-04-20T17:07+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

грузия

новости

общество

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/283000743_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6b3cfe1d8a305d9d7476b9085782bffa.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Поправки в закон "О публичной службе", подразумевающие увеличение квот для стажеров в государственных учреждениях Грузии, поступят в парламент 22 апреля. С учетом действующего законодательства количество стажеров не должно превышать 10% от общего числа сотрудников государственного учреждения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авторы поправок – депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – предлагают увеличить лимит стажеров до 20%. Если лимит в 10% для стажеров будет увеличен до 20%, количество стажеров увеличится, что позволит государственным учреждениям предлагать программу стажировок большему количеству бенефициаров. Увеличение количества стажировок не только расширяет навыки и знания студентов, но и представляет собой важный шаг в их профессиональном развитии. В Грузии стажировка оплачиваемая. Кроме того, авторы предлагают ввести компенсацию командировочных расходов. По их мнению, таким образом государственные учреждения приобретут дополнительные мотивированные человеческие ресурсы, что станет шагом вперед в эффективной реализации государственной власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, общество, парламент грузии