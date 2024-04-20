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Стажировка в госведомствах Грузии станет более доступной – новый проект уже в парламенте
Стажировка в госведомствах Грузии станет более доступной – новый проект уже в парламенте
Sputnik Грузия
Рост числа стажировок не только расширяет навыки студентов, но и представляет собой важный шаг в их профразвитии, считают авторы проекта 20.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-20T17:07+0400
2024-04-20T17:07+0400
2024-04-20T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Поправки в закон "О публичной службе", подразумевающие увеличение квот для стажеров в государственных учреждениях Грузии, поступят в парламент 22 апреля. С учетом действующего законодательства количество стажеров не должно превышать 10% от общего числа сотрудников государственного учреждения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авторы поправок – депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – предлагают увеличить лимит стажеров до 20%. Если лимит в 10% для стажеров будет увеличен до 20%, количество стажеров увеличится, что позволит государственным учреждениям предлагать программу стажировок большему количеству бенефициаров. Увеличение количества стажировок не только расширяет навыки и знания студентов, но и представляет собой важный шаг в их профессиональном развитии. В Грузии стажировка оплачиваемая. Кроме того, авторы предлагают ввести компенсацию командировочных расходов. По их мнению, таким образом государственные учреждения приобретут дополнительные мотивированные человеческие ресурсы, что станет шагом вперед в эффективной реализации государственной власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, общество, парламент грузии
грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, общество, парламент грузии
Стажировка в госведомствах Грузии станет более доступной – новый проект уже в парламенте
Рост числа стажировок не только расширяет навыки студентов, но и представляет собой важный шаг в их профразвитии, считают авторы проекта
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Поправки в закон "О публичной службе", подразумевающие увеличение квот для стажеров в государственных учреждениях Грузии, поступят в парламент 22 апреля.
С учетом действующего законодательства количество стажеров не должно превышать 10% от общего числа сотрудников государственного учреждения.
Авторы поправок – депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – предлагают увеличить лимит стажеров до 20%.
Если лимит в 10% для стажеров будет увеличен до 20%, количество стажеров увеличится, что позволит государственным учреждениям предлагать программу стажировок большему количеству бенефициаров.
Увеличение количества стажировок не только расширяет навыки и знания студентов, но и представляет собой важный шаг в их профессиональном развитии. В Грузии стажировка оплачиваемая. Кроме того, авторы предлагают ввести компенсацию командировочных расходов.
По мнению авторов, если лимит в 10% для стажеров будет увеличен до 20%, количество стажеров увеличится, что позволит государственным учреждениям предлагать программу стажировок большему числу студентов.
По их мнению, таким образом государственные учреждения приобретут дополнительные мотивированные человеческие ресурсы, что станет шагом вперед в эффективной реализации государственной власти.