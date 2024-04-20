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Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Sputnik Грузия
Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года 20.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-20T09:01+0400
2024-04-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года снизился на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 4,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года.Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии в первом квартале 2024 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 2,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За три месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – почти на 140,7%, лекарств – на 50,1%, а также натурального виноградного вина – на 48%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений (39,1%) и ферросплавов (на 11,4%).В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (96,8%) и грузовых авто (67,5%). С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (31,3%), вычислительных машин и их блоков (20%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (18,1%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-марте 2024 года составил 721,7 миллиона долларов, что составляет 15,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Кыргызстан, Германия, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

09:01 20.04.2024
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года снизился на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 4,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-март 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

1 326,0

-9,3

Импорт

3 373,3

-5,3

Всего

4 699,3

-6,5

Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии в первом квартале 2024 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 2,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-март 2024 год

Товары

Объем млн, долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

443,8

7,8

Вино

83,6

48,0

Ферросплавы

72,5

-11,4

Спиртные напитки

56,8

42,8

Руды драгоценных металлов и концентраты

39,5

140,7

За три месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – почти на 140,7%, лекарств – на 50,1%, а также натурального виноградного вина – на 48%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений (39,1%) и ферросплавов (на 11,4%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-март 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

486,6

-31,3

Нефтепродукты

289,6

15,1

Газ

184,1

-18,1

Лекарства

152,9

33,2

Телефонные аппараты

78,8

-9,7

За отчетный период больше всего вырос импорт пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (96,8%) и грузовых авто (67,5%).
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (31,3%), вычислительных машин и их блоков (20%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (18,1%).

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-марте 2024 года составил 721,7 миллиона долларов, что составляет 15,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2024 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

721,7

5,6

Россия

619,2

-7,2

Китай

330,6

-12,2

США

328,8

-21,9

Азербайджан

299,0

-21,0

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Кыргызстан, Германия, Армения, Казахстан и Италия.
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