Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года снизился на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 4,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-март 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
1 326,0
-9,3
Импорт
3 373,3
-5,3
Всего
4 699,3
-6,5
Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии в первом квартале 2024 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 2,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-март 2024 год
Товары
Объем млн, долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
443,8
7,8
Вино
83,6
48,0
Ферросплавы
72,5
-11,4
Спиртные напитки
56,8
42,8
Руды драгоценных металлов и концентраты
39,5
140,7
За три месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – почти на 140,7%, лекарств – на 50,1%, а также натурального виноградного вина – на 48%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений (39,1%) и ферросплавов (на 11,4%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-март 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
486,6
-31,3
Нефтепродукты
289,6
15,1
Газ
184,1
-18,1
Лекарства
152,9
33,2
Телефонные аппараты
78,8
-9,7
За отчетный период больше всего вырос импорт пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (96,8%) и грузовых авто (67,5%).
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (31,3%), вычислительных машин и их блоков (20%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (18,1%).
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-марте 2024 года составил 721,7 миллиона долларов, что составляет 15,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2024 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
721,7
5,6
Россия
619,2
-7,2
Китай
330,6
-12,2
США
328,8
-21,9
Азербайджан
299,0
-21,0
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Кыргызстан, Германия, Армения, Казахстан и Италия.