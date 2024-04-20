https://sputnik-georgia.ru/20240420/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-padat--s-kem-torguet-gruziya-287444190.html

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

Sputnik Грузия

Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T09:01+0400

2024-04-20T09:01+0400

2024-04-20T09:01+0400

экономика

грузия

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/27/236462769_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_33e702ce3b63edc0dc2faf4418dfd43a.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года снизился на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 4,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года.Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии в первом квартале 2024 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 2,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За три месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – почти на 140,7%, лекарств – на 50,1%, а также натурального виноградного вина – на 48%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений (39,1%) и ферросплавов (на 11,4%).В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (96,8%) и грузовых авто (67,5%). С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (31,3%), вычислительных машин и их блоков (20%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (18,1%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-марте 2024 года составил 721,7 миллиона долларов, что составляет 15,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Кыргызстан, Германия, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"