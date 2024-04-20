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Зарплаты в Грузии: кто сколько получает?

Зарплаты в Грузии: кто сколько получает?

Sputnik Грузия

Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 2 044 лари 20.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Зарплату выше 12 тысяч лари на 1 февраля 2024 года в Грузии получали 16,3 тысячи человек, при этом у 1,4 тысячи она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии.В то же время, по данным Службы дохов, в Грузии на 1 февраля 2024 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 350,7 тысячи человек, а у 94,8 тысячи заплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари, в то время как зарплату от 1,2 тысячи до 2,4 тысячи получает 258,2 тысячи человек.Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 2 044,5 лари при прожиточном минимуме 249,7 лари на одного человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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