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Баку-Тбилиси-Карс становится важнейшим звеном Среднего коридора

Баку-Тбилиси-Карс становится важнейшим звеном Среднего коридора

Sputnik Грузия

После завершения модернизации, как ожидается, БТК станет наиболее привлекательным маршрутом для грузоотправителей по Среднему коридору 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T17:41+0400

2024-04-21T17:41+0400

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железная дорога баку-тбилиси-карс

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс после завершения модернизации может стать именно тем недостающим звеном, которое необходимо для развития грузопотока по Транскаспийскому маршруту (Средний коридор/ТМТМ) – амбициозному проекту транзита товаров по маршруту Восток-Запад, сообщил Sputnik Азербайджан. Вместе с завершением более чем 95% работ по модернизации грузинского участка железной дороги страны-участницы проекта (Азербайджан, Грузия, Турция) также ведут активную деятельность по снятию препятствий на пути увеличения грузопотока по нему. Так, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий оптимизацию таможенных процедур в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс. Ожидается, что документ позволит реализовать электронный обмен первичной информацией в отношении товаров, перемещаемых транзитом через территории всех трех государств в рамках БТК. Согласно меморандуму, товары, проходящие через БТК, будут освобождены от физического досмотра. Кроме того, страны будут иметь возможность обмениваться рентгеновскими снимками транспорта для повышения мер безопасности.Кроме того, в рамках соглашения будет создана трехсторонняя комиссия по сотрудничеству, которой будет поручено обеспечить эффективную реализацию соглашения, тем самым наладив бесперебойную работу железнодорожного проекта. Напомним, модернизация 183-километровой инфраструктуры Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии ведется с начала прошлого года, и, как ожидается, полностью завершится уже в этом месяце. Работы велись на пяти участках с довольно сложным рельефом. В частности, в рамках модернизации была укреплена железнодорожная инфраструктура для увеличения объемов грузоперевозок, и повышена пропускная способность грузинского участка. Ожидается, что в результате проведенных работ пропускная способность БТК увеличится с первоначальных 5 млн тонн в год до 6,5 млн тонн на первом этапе. Развитие параллельных проектов Важно отметить, что модернизация, как в инфраструктурном, так и техническом плане, ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс проходит параллельно с развитием других региональных транспортных проектов, а также активизацией усилий стран региона по расширению грузопотока через Транскаспийский маршрут (Средний коридор/ТМТМ). Так, Грузия сегодня ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море можно рассмотреть как дополнительный шанс увеличения грузопотока через Средний коридор. Ожидается, что Минэкономики Грузии объявит в мае победителя тендера по углублению дна в рамках строительства порта Анаклия, а сами строительные работы могут начаться уже в июне. При этом, ранее в ходе визита в Грузию в 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку готов сотрудничать с Тбилиси в строительстве этого порта. Стоит отметить, что Анаклия для Грузии стратегически важный проект, так как позволит заходить в этот порт танкерам и крупнотоннажным торговым судам с осадкой не менее 15 метров, что, в свою очередь, увеличит товаропоток на Транскаспийскому коридору. В то же время, страны-участники Среднего коридора координируют усилия по увеличению транзитного грузопотока – в феврале Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о комбинированных грузоперевозках. Документ направлен на увеличение грузопотока через Средний коридор с использованием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Ожидается, что вступление в силу данного соглашения позволит сократить сроки прохождения грузов по Среднему коридору до пяти дней в среднесрочной перспективе. Настал звездный час БТК Проект Баку-Тбилиси-Карс был введен в эксплуатацию в 2017 году, однако, как считают эксперты, грузоперевозки по данной ж/д линии все еще оставались на слишком низком уровне. Так, в 2022 году (последние данные до начала реконструкции в 2023 году) перевозки по БТК составили 690 тыс. тонн при мощности до 6 млн тонн в год. Считается, что главной причиной неактивной эксплуатации данного проекта были узкие места на территории Грузии. В частности, недостаточная инфраструктура на участке Марабда-турецкая граница приводила к застоям и более медленному передвижению товаров. Для решения данной проблемы были проведены работы по развитию данного участка, на которые правительство Азербайджана выделило $100 млн. После завершения модернизации, как ожидается, БТК станет наиболее привлекательным маршрутом для грузоотправителей по Среднему коридору. Расширенная инфраструктура, налаженная работа таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции, а также ускоренное продвижение товаров составят серьезную конкуренцию автомобильным перевозкам. Таким образом, ж/д проект Баку-Тбилиси-Карс вынесет Средний коридор на качественно новый уровень и станет новой логистической звездой транзита в направлении Восток-Запад. Тем более, что мировая торговля сталкивается с опасностями, которые сулят морские перевозки. Так, проход через Красное море, Баб-Эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал уже около полугода сопряжен с риском нападения на торговые суда со стороны йеменских мятежников "Ансар Алах" (хуситы). В то же время, 13 апреля в Ормузском проливе иранские военные захватили судно MSC Aries под португальским флагом. В целом Иран периодически заявляет о том, что может перекрыть Ормузский пролив в случае, если страна столкнется с военной угрозой. Напряженная ситуация в морских перевозках, на которые приходится значительная часть международной торговли, заставляет грузоотправителей искать альтернативные сухопутные маршруты. И в этом случае завершение модернизации БТК, строительство порта Анаклия в Грузии и в целом работы по устранению узких мест и развитию транспортного потенциала приходятся как нельзя кстати.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, турция, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, баку-тбилиси-карс, железная дорога баку-тбилиси-карс