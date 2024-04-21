https://sputnik-georgia.ru/20240421/evrosoyuz---eto-lish-predlog-deputat-ob-istinnykh-tselyakh-organizatorov-aktsiy-v-tbilisi-287463912.html

Евросоюз – это лишь предлог: депутат об истинных целях организаторов акций в Тбилиси

Евросоюз – это лишь предлог: депутат об истинных целях организаторов акций в Тбилиси

Sputnik Грузия

Кто сейчас управляет этими процессами, хотят достичь своих узких политических целей за счет молодежи, считает депутат 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T21:43+0400

2024-04-21T21:43+0400

2024-04-21T21:53+0400

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ираклий кадагишвили

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для "Единого Национального движения" Евросоюз и Европа являются своего рода предлогом, с помощью которого они пытаются вернуть свой авторитарный режим и достичь политических целей за счет молодежи на акциях протеста, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили СМИ. Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. Парламент Грузии 18 апреля 81 голосом ратифицировал "Соглашение об обмене и защите конфиденциальной информации между Грузией и Агентством сотрудничества в правоохранительной сфере ЕС". Документ будет регулировать стандарты обмена конфиденциальной информацией со специализированным агентством по борьбе с преступностью. Оппозиция не участвовала в голосовании. По словам депутата, молодежь, участвующая в акциях, эмоциональна в своих поступках, что используют некоторые политики. "У этих людей нет никакого желания, чтобы у молодежи было конструктивное отношение, ни то что к этому закону, но и к любому другому закону", – добавил депутат. Как отметил Кадагишвили, сегодня акции в Грузии никто не разгоняет и ее участники не ходят окровавленными, как это было раньше. Единственное, что от них требуется – это чтобы акция была мирной и в рамках закона. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кадагишвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах