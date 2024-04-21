Евросоюз – это лишь предлог: депутат об истинных целях организаторов акций в Тбилиси
21:43 21.04.2024 (обновлено: 21:53 21.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЧетвертый день акции протеста против закона об иноагентах 18 апреля 2024 года перед парламентом Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Кто сейчас управляет этими процессами, хотят достичь своих узких политических целей за счет молодежи, считает депутат
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для "Единого Национального движения" Евросоюз и Европа являются своего рода предлогом, с помощью которого они пытаются вернуть свой авторитарный режим и достичь политических целей за счет молодежи на акциях протеста, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили СМИ.
Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении.
"Два дня назад парламент принял одно очень важное соглашение –документ о сотрудничестве между Евросоюзом и Грузией, а "Нацдвижение" даже не участвовало в голосовании. Поэтому для них Евросоюз и Европа являются своего рода предлогом, с помощью которого они пытаются вернуть свой авторитарный режим... Те, кто контактирует с молодежью и управляет этими процессами, хотят достичь своих узких политических целей за счет молодежи", – заявил Кадагишвили.
Парламент Грузии 18 апреля 81 голосом ратифицировал "Соглашение об обмене и защите конфиденциальной информации между Грузией и Агентством сотрудничества в правоохранительной сфере ЕС". Документ будет регулировать стандарты обмена конфиденциальной информацией со специализированным агентством по борьбе с преступностью. Оппозиция не участвовала в голосовании.
По словам депутата, молодежь, участвующая в акциях, эмоциональна в своих поступках, что используют некоторые политики.
"У этих людей нет никакого желания, чтобы у молодежи было конструктивное отношение, ни то что к этому закону, но и к любому другому закону", – добавил депутат.
Как отметил Кадагишвили, сегодня акции в Грузии никто не разгоняет и ее участники не ходят окровавленными, как это было раньше. Единственное, что от них требуется – это чтобы акция была мирной и в рамках закона.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.