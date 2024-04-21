Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240421/evrosoyuz---eto-lish-predlog-deputat-ob-istinnykh-tselyakh-organizatorov-aktsiy-v-tbilisi-287463912.html
Евросоюз – это лишь предлог: депутат об истинных целях организаторов акций в Тбилиси
Евросоюз – это лишь предлог: депутат об истинных целях организаторов акций в Тбилиси
Sputnik Грузия
Кто сейчас управляет этими процессами, хотят достичь своих узких политических целей за счет молодежи, считает депутат 21.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-21T21:43+0400
2024-04-21T21:53+0400
политика
новости
грузия
ираклий кадагишвили
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/13/287430995_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_743e244f185713d3e6bcdcf8476445d2.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для "Единого Национального движения" Евросоюз и Европа являются своего рода предлогом, с помощью которого они пытаются вернуть свой авторитарный режим и достичь политических целей за счет молодежи на акциях протеста, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили СМИ. Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. Парламент Грузии 18 апреля 81 голосом ратифицировал "Соглашение об обмене и защите конфиденциальной информации между Грузией и Агентством сотрудничества в правоохранительной сфере ЕС". Документ будет регулировать стандарты обмена конфиденциальной информацией со специализированным агентством по борьбе с преступностью. Оппозиция не участвовала в голосовании. По словам депутата, молодежь, участвующая в акциях, эмоциональна в своих поступках, что используют некоторые политики. "У этих людей нет никакого желания, чтобы у молодежи было конструктивное отношение, ни то что к этому закону, но и к любому другому закону", – добавил депутат. Как отметил Кадагишвили, сегодня акции в Грузии никто не разгоняет и ее участники не ходят окровавленными, как это было раньше. Единственное, что от них требуется – это чтобы акция была мирной и в рамках закона. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/13/287430995_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_b89f157b4f1ab78068bf897e758468b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий кадагишвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, новости, грузия, ираклий кадагишвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Евросоюз – это лишь предлог: депутат об истинных целях организаторов акций в Тбилиси

21:43 21.04.2024 (обновлено: 21:53 21.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЧетвертый день акции протеста против закона об иноагентах 18 апреля 2024 года перед парламентом Грузии
Четвертый день акции протеста против закона об иноагентах 18 апреля 2024 года перед парламентом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Кто сейчас управляет этими процессами, хотят достичь своих узких политических целей за счет молодежи, считает депутат
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для "Единого Национального движения" Евросоюз и Европа являются своего рода предлогом, с помощью которого они пытаются вернуть свой авторитарный режим и достичь политических целей за счет молодежи на акциях протеста, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили СМИ.
Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении.

"Два дня назад парламент принял одно очень важное соглашение –документ о сотрудничестве между Евросоюзом и Грузией, а "Нацдвижение" даже не участвовало в голосовании. Поэтому для них Евросоюз и Европа являются своего рода предлогом, с помощью которого они пытаются вернуть свой авторитарный режим... Те, кто контактирует с молодежью и управляет этими процессами, хотят достичь своих узких политических целей за счет молодежи", – заявил Кадагишвили.

Парламент Грузии 18 апреля 81 голосом ратифицировал "Соглашение об обмене и защите конфиденциальной информации между Грузией и Агентством сотрудничества в правоохранительной сфере ЕС". Документ будет регулировать стандарты обмена конфиденциальной информацией со специализированным агентством по борьбе с преступностью. Оппозиция не участвовала в голосовании.
По словам депутата, молодежь, участвующая в акциях, эмоциональна в своих поступках, что используют некоторые политики.
"У этих людей нет никакого желания, чтобы у молодежи было конструктивное отношение, ни то что к этому закону, но и к любому другому закону", – добавил депутат.
Как отметил Кадагишвили, сегодня акции в Грузии никто не разгоняет и ее участники не ходят окровавленными, как это было раньше. Единственное, что от них требуется – это чтобы акция была мирной и в рамках закона.

Спорный законопроект

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0