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Грузинские баскетболисты сыграют с Италией и Египтом перед отбором на Олимпиаду

Грузинские баскетболисты сыграют с Италией и Египтом перед отбором на Олимпиаду

Sputnik Грузия

На четыре путевки на парижскую Олимпиаду в квалификации претендуют 24 команды 21.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу перед началом отборочного этапа Олимпийских игр в Париже проведет два товарищеских матча против сборных Италии и Египта, сообщили в федерации. Национальная команда под руководством сербского наставника Александра Дзикича встретится со сборной Италии в Тренто 23 июня и сборной Египта в Риге 28 июня. Игра с Латвией состоится 2 июля, а с Филиппинами – 4 июля. Две команды из группы выйдут в полуфинал, где по перекрестному принципу встретятся с двумя первыми командами группы B – Бразилия, Камерун и Черногория. Затем состоится финал. Матчи квалификации пройдут в Риге. Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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