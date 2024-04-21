https://sputnik-georgia.ru/20240421/gruzinskie-fermery-smogut-zastrakhovat-v-dva-raza-bolshe-zemli--izmeneniya-v-gosprogramme-287463665.html

Грузинские фермеры смогут застраховать в два раза больше земли – изменения в госпрограмме

Грузинские фермеры смогут застраховать в два раза больше земли – изменения в госпрограмме

Sputnik Грузия

Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T20:04+0400

2024-04-21T20:04+0400

2024-04-21T20:43+0400

экономика

грузия

новости

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1d/249095979_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_87cf5470c3417bd1489ee10d4906c012.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские фермеры смогут застраховать в два раза больше площади сельскохозяйственного участка в рамках государственной программы агрострахования, говорится в сообщении Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. В рамках изменений в программе, фермеры смогут застраховать до 20 гектаров земли вместо 10 гектаров, а в случае зерновых культур – до 100 гектаров вместо 50 гектаров. Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от общей стоимости страховки. Также, по решению ведомства, меняются и страховые тарифы. В частности, вместо фиксированного страхового тарифа будет действовать нижний и верхний предел страхового тарифа. Это позволит, с одной стороны, страховым компаниям предлагать клиентам тариф, основанный на риске, а с другой стороны, фермерам выбирать страховые компании, исходя из размера страховой премии. "Указанное изменение также будет способствовать повышению конкуренции между страховыми компаниями, участвующими в программе", – говорится в сообщении. Детали программыПрограмма успешно работает с 2014 года и постоянно совершенствуется. Агрострахование в равной степени доступно для всех фермеров и лиц, заинтересованных в агробизнесе. В рамках программы, страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, наводнение, буря и осенние заморозки (только для цитрусовых культур – с 1 сентября по 30 ноября включительно). При этом одновременно можно застраховать как зерновые, так и другие культуры. В период с 2014 года по 31 марта 2023 года страховыми компаниями оформлено более 150,7 тысячи полисов на 65 тысяч бенефициаров, застраховано более 140 тысяч га земель. Сумма возмещенного ущерба составляет более 67 миллионов лари (25,6 миллиона долларов). До 2014 года не существовало механизма, с помощью которого фермеры могли бы защитить свои посевы от климатических рисков. Как отмечает Минсельхоз, программа агрострахования – это инструмент, который делает сельское хозяйство более прогнозируемым и делает его более привлекательным для заинтересованных сторон для инвестирования в эту сферу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии