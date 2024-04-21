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Грузинский Халк завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе
Грузинский Халк завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе
Sputnik Грузия
Вес Левана Сагинашвили 180 кг при росте 190 см, обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см 21.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинский армрестлер Леван Сагинашвили по прозвищу Халк стал победителем турнира East vs West 12 в Стамбуле в супертяжелом весе. В финале он победил бывшего спецназовца, канадца Девона Ларратта со счетом 4:0. Соперники уже встречались на турнире King of the Table в июне 2022 года. Тогда, как и в этот раз, сильнее оказался Сагинашвили. Грузинский Халк считается сильнейшим армрестлером в истории вне зависимости от весовой категории. Вес Левана Сагинашвили 180 кг при росте 190 см, при том, что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский Халк завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе
15:37 21.04.2024 (обновлено: 15:49 21.04.2024)
Вес Левана Сагинашвили 180 кг при росте 190 см, обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинский армрестлер Леван Сагинашвили по прозвищу Халк стал победителем турнира East vs West 12 в Стамбуле в супертяжелом весе.
В финале он победил бывшего спецназовца, канадца Девона Ларратта со счетом 4:0.
Соперники уже встречались на турнире King of the Table в июне 2022 года. Тогда, как и в этот раз, сильнее оказался Сагинашвили.
Победами отличились еще двое грузинских армрестлеров. Давид Самушия в полусреднем весе одолел Нурдаулета Айдархана из Казахстана (4:3), а Ираклий Зиракишвили в среднем весе был сильнее болгарина Сашо Андреева (4:0).
Грузинский Халк считается сильнейшим армрестлером в истории вне зависимости от весовой категории.
Вес Левана Сагинашвили 180 кг при росте 190 см, при том, что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см.