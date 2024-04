https://sputnik-georgia.ru/20240421/gruzinskiy-khalk-zavoeval-chempionskiy-poyas-v-supertyazhelom-vese-287458432.html

Грузинский Халк завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе

Вес Левана Сагинашвили 180 кг при росте 190 см, обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см 21.04.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинский армрестлер Леван Сагинашвили по прозвищу Халк стал победителем турнира East vs West 12 в Стамбуле в супертяжелом весе. В финале он победил бывшего спецназовца, канадца Девона Ларратта со счетом 4:0. Соперники уже встречались на турнире King of the Table в июне 2022 года. Тогда, как и в этот раз, сильнее оказался Сагинашвили. Грузинский Халк считается сильнейшим армрестлером в истории вне зависимости от весовой категории. Вес Левана Сагинашвили 180 кг при росте 190 см, при том, что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

