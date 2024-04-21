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Лоукостер Transavia совершил первый рейс из Амстердама в Тбилиси
Лоукостер Transavia совершил первый рейс из Амстердама в Тбилиси
Sputnik Грузия
В период летней навигации авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Амстердам-Тбилиси два раза в неделю, каждую среду и субботу 21.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Самолет низкобюджетной голландской авиакомпании Transavia совершил первый рейс по направлению Амстердам-Тбилиси – в Тбилисском международном аэропорту приземлились 187 пассажиров, сообщили в компании TAV Georgiа, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. В Тбилисском международном аэропорту состоялось официальное мероприятие, на котором присутствовали генеральный директор Тбилисского и Батумского международных аэропортов Тея Закарадзе, посол Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян, генеральный директор компании Transavia Марсель Де Нойер.В Амстердам из Тбилиси вылетели 185 пассажиров. Transavia – бюджетная авиакомпания номер один и вторая по величине авиакомпания в Нидерландах. Авиакомпания KLM, входящая в группу Air France, уже 50 лет выполняет рейсы из Нидерландов по более чем 100 направлениям в более чем 20 стран, перевозя девять миллионов пассажиров ежегодно. Transavia имеет семь баз. Суда авиакомпании базируются в аэропортах Нидерландов, Франции и Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, амстердам, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, туризм
грузия, новости, экономика, тбилиси, амстердам, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, туризм
Лоукостер Transavia совершил первый рейс из Амстердама в Тбилиси
14:31 21.04.2024 (обновлено: 14:56 21.04.2024)
В период летней навигации авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Амстердам-Тбилиси два раза в неделю, каждую среду и субботу
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Самолет низкобюджетной голландской авиакомпании Transavia совершил первый рейс по направлению Амстердам-Тбилиси – в Тбилисском международном аэропорту приземлились 187 пассажиров, сообщили в компании TAV Georgiа, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
В Тбилисском международном аэропорту состоялось официальное мероприятие, на котором присутствовали генеральный директор Тбилисского и Батумского международных аэропортов Тея Закарадзе, посол Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян, генеральный директор компании Transavia Марсель Де Нойер.
В период летней навигации авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Амстердам-Тбилиси два раза в неделю, каждую среду и субботу, на самолетах типа Boeing 737-8.
В Амстердам из Тбилиси вылетели 185 пассажиров.
Transavia – бюджетная авиакомпания номер один и вторая по величине авиакомпания в Нидерландах. Авиакомпания KLM, входящая в группу Air France, уже 50 лет выполняет рейсы из Нидерландов по более чем 100 направлениям в более чем 20 стран, перевозя девять миллионов пассажиров ежегодно.
Transavia имеет семь баз. Суда авиакомпании базируются в аэропортах Нидерландов, Франции и Германии.