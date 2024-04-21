https://sputnik-georgia.ru/20240421/loukoster-transavia-sovershil-pervyy-reys-iz-amsterdama-v-tbilisi-287457467.html

Лоукостер Transavia совершил первый рейс из Амстердама в Тбилиси

Лоукостер Transavia совершил первый рейс из Амстердама в Тбилиси

Sputnik Грузия

В период летней навигации авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Амстердам-Тбилиси два раза в неделю, каждую среду и субботу 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Самолет низкобюджетной голландской авиакомпании Transavia совершил первый рейс по направлению Амстердам-Тбилиси – в Тбилисском международном аэропорту приземлились 187 пассажиров, сообщили в компании TAV Georgiа, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. В Тбилисском международном аэропорту состоялось официальное мероприятие, на котором присутствовали генеральный директор Тбилисского и Батумского международных аэропортов Тея Закарадзе, посол Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян, генеральный директор компании Transavia Марсель Де Нойер.В Амстердам из Тбилиси вылетели 185 пассажиров. Transavia – бюджетная авиакомпания номер один и вторая по величине авиакомпания в Нидерландах. Авиакомпания KLM, входящая в группу Air France, уже 50 лет выполняет рейсы из Нидерландов по более чем 100 направлениям в более чем 20 стран, перевозя девять миллионов пассажиров ежегодно. Transavia имеет семь баз. Суда авиакомпании базируются в аэропортах Нидерландов, Франции и Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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