https://sputnik-georgia.ru/20240421/marazm-i-otkrytaya-propaganda-lgbt---ekspert-otsenila-aktsii-v-gruzii-287463231.html

Маразм и открытая пропаганда ЛГБТ* – эксперт оценила акции в Грузии

Маразм и открытая пропаганда ЛГБТ* – эксперт оценила акции в Грузии

Sputnik Грузия

Никому еще не удавалось достичь своей цели через насмешки и издевательства над грузинским обществом, считает эксперт 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T18:52+0400

2024-04-21T18:52+0400

2024-04-21T19:04+0400

грузия

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии превратились в маразм и открытую ЛГБТ*-пропаганду, написала эксперт Нино Почхуа в соцсети. Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно, начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. Ранее и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы финансирование НПО было прозрачным, им было бы сложно в такой грубой форме пропагандировать ЛГБТ* и им пришлось бы заботиться о репутации своих доноров. По словам Нино Почхуа, все люди имеют право жить так, как они того хотят. Как призналась эксперт, среди ее знакомых немало представителей ЛГБТ, которые, если сравнивать, намного лучше некоторых гетеросексуалов. При этом, эти люди никому не навязывают свою личную жизнь. Эксперт напомнила, что никому еще не удавалось достичь своей цели через насмешки и издевательства над грузинским обществом. Хронология акцийАкции протеста против закона об "иноагентах" начали проводить в Тбилиси с утра 15 апреля. Поздно вечером начались стычки с полицией. Протестующие пытались подняться к служебному входу парламента, когда депутаты должны были покинуть здание, но силы МВД преградили им путь. В ходе стычек пострадал один полицейский, ему понадобилась госпитализация. Задержаны были 14 митингующих. Стычки с полицией произошли и 16 апреля. Обстановка накалилась поздно вечером – участники акции кидали в полицейских камни и бутылки, а полиция применяла против них т. н. перцовый спрей. В тот день пострадали четверо полицейских, одному из которых понадобилась госпитализация. Кроме того, был поврежден автомобиль МВД. Полиция задержала 11 митингующих. Еще двоих человек задержали на акции протеста 17 апреля, у одного из них изъяли нож. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах