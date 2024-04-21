https://sputnik-georgia.ru/20240421/marazm-i-otkrytaya-propaganda-lgbt---ekspert-otsenila-aktsii-v-gruzii-287463231.html
Маразм и открытая пропаганда ЛГБТ* – эксперт оценила акции в Грузии
Маразм и открытая пропаганда ЛГБТ* – эксперт оценила акции в Грузии
Sputnik Грузия
Никому еще не удавалось достичь своей цели через насмешки и издевательства над грузинским обществом, считает эксперт 21.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-21T18:52+0400
2024-04-21T18:52+0400
2024-04-21T19:04+0400
грузия
новости
политика
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/14/287440553_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2419872b8444be647cee3316a81802f0.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии превратились в маразм и открытую ЛГБТ*-пропаганду, написала эксперт Нино Почхуа в соцсети. Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно, начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. Ранее и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы финансирование НПО было прозрачным, им было бы сложно в такой грубой форме пропагандировать ЛГБТ* и им пришлось бы заботиться о репутации своих доноров. По словам Нино Почхуа, все люди имеют право жить так, как они того хотят. Как призналась эксперт, среди ее знакомых немало представителей ЛГБТ, которые, если сравнивать, намного лучше некоторых гетеросексуалов. При этом, эти люди никому не навязывают свою личную жизнь. Эксперт напомнила, что никому еще не удавалось достичь своей цели через насмешки и издевательства над грузинским обществом. Хронология акцийАкции протеста против закона об "иноагентах" начали проводить в Тбилиси с утра 15 апреля. Поздно вечером начались стычки с полицией. Протестующие пытались подняться к служебному входу парламента, когда депутаты должны были покинуть здание, но силы МВД преградили им путь. В ходе стычек пострадал один полицейский, ему понадобилась госпитализация. Задержаны были 14 митингующих. Стычки с полицией произошли и 16 апреля. Обстановка накалилась поздно вечером – участники акции кидали в полицейских камни и бутылки, а полиция применяла против них т. н. перцовый спрей. В тот день пострадали четверо полицейских, одному из которых понадобилась госпитализация. Кроме того, был поврежден автомобиль МВД. Полиция задержала 11 митингующих. Еще двоих человек задержали на акции протеста 17 апреля, у одного из них изъяли нож. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/14/287440553_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_79825e28376dd06bd7b3b0e8444dc6ed.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Маразм и открытая пропаганда ЛГБТ* – эксперт оценила акции в Грузии
18:52 21.04.2024 (обновлено: 19:04 21.04.2024)
Никому еще не удавалось достичь своей цели через насмешки и издевательства над грузинским обществом, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии превратились в маразм и открытую ЛГБТ*-пропаганду, написала эксперт Нино Почхуа в соцсети.
Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно, начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении.
"Это уже открытая ЛГБТ*-акция!.. Это маразм, насмешка и неуважение к собственным гражданам. Это то, что запрещает новый закон, пропаганда и поведение, неприемлемое для менталитета нашей страны, а защита прав человека, то, какая она сейчас в руках этой правящей команды, такой никогда еще не было", – написала Почхуа.
Ранее и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы финансирование НПО было прозрачным, им было бы сложно в такой грубой форме пропагандировать ЛГБТ* и им пришлось бы заботиться о репутации своих доноров.
По словам Нино Почхуа, все люди имеют право жить так, как они того хотят. Как призналась эксперт, среди ее знакомых немало представителей ЛГБТ, которые, если сравнивать, намного лучше некоторых гетеросексуалов. При этом, эти люди никому не навязывают свою личную жизнь.
"Знают ли участники этих акций, что эти люди, о которых я говорю, осуждают их поведение, то, что сегодня происходит на акциях", – добавил Почхуа.
Эксперт напомнила, что никому еще не удавалось достичь своей цели через насмешки и издевательства над грузинским обществом.
Акции протеста против закона об "иноагентах" начали проводить в Тбилиси с утра 15 апреля. Поздно вечером начались стычки с полицией. Протестующие пытались подняться к служебному входу парламента, когда депутаты должны были покинуть здание, но силы МВД преградили им путь.
В ходе стычек пострадал один полицейский, ему понадобилась госпитализация. Задержаны были 14 митингующих.
Стычки с полицией произошли и 16 апреля. Обстановка накалилась поздно вечером – участники акции кидали в полицейских камни и бутылки, а полиция применяла против них т. н. перцовый спрей.
В тот день пострадали четверо полицейских, одному из которых понадобилась госпитализация. Кроме того, был поврежден автомобиль МВД. Полиция задержала 11 митингующих.
Еще двоих человек задержали на акции протеста 17 апреля, у одного из них изъяли нож.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму