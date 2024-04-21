https://sputnik-georgia.ru/20240421/pravitelstvo-gruzii-podderzhalo-realizatsiyu-energoproektov-obschey-moschnostyu-do-500-mvt-287456981.html
Правительство Грузии поддержало реализацию энергопроектов общей мощностью до 500 МВт
Правительство Грузии поддержало реализацию энергопроектов общей мощностью до 500 МВт
Sputnik Грузия
Экономический совет обсудил вопросы реформы в секторе страхования и сфере пенсионного страхования 21.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-21T13:20+0400
2024-04-21T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Экономический совет принял положительные решения по реализации энергетических проектов мощностью до 500 мегаватт для максимального использования потенциала Грузии, сообщили в пресс-службе администрации правительства. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет. На заседании под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе, обсудили вопросы реформы в секторе страхования и сфере пенсионного страхования, планируемые инвестиции в энергетические проекты и планы приватизации. В Грузии, по данным на 2023 год, было зарегистрировано 760 электростанций микромощности. Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт. Экономический совет при правительстве был создан в 2013 году, и его основной функцией является планирование внутренней и внешней экономической политики страны, анализ макроэкономических и других важных для экономики показателей и рисков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, правительство грузии, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, правительство грузии, энергетика грузии
Правительство Грузии поддержало реализацию энергопроектов общей мощностью до 500 МВт
Экономический совет обсудил вопросы реформы в секторе страхования и сфере пенсионного страхования
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Экономический совет принял положительные решения по реализации энергетических проектов мощностью до 500 мегаватт для максимального использования потенциала Грузии, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет.
На заседании под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе, обсудили вопросы реформы в секторе страхования и сфере пенсионного страхования, планируемые инвестиции в энергетические проекты и планы приватизации.
Члены экономического совета также обсудили конкретные детали реформирования пассажирских и грузовых перевозок и утверждения соответствующих нормативных актов, предусмотренных законодательством, которые в ближайшее время будут представлены правительству.
В Грузии, по данным на 2023 год, было зарегистрировано 760 электростанций микромощности. Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт.
Экономический совет при правительстве был создан в 2013 году, и его основной функцией является планирование внутренней и внешней экономической политики страны, анализ макроэкономических и других важных для экономики показателей и рисков.