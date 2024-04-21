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Преступления, связанные с наркотиками в Грузии: последние данные
Преступления, связанные с наркотиками в Грузии: последние данные
Sputnik Грузия
В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств 21.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-21T13:20+0400
2024-04-21T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Число возбужденных уголовных дел в связи с преступлениями, связанными с наркотиками, за последние четыре года выросло в два раза, число задержанных наркореализаторов – в четыре, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. По данным главы МВД, в 2023 году было задержано 284 реализатора наркотиков, тогда как в 2020 году число задержанных за это преступление составляло всего 71. Между тем число возбужденных уголовных дел в 2023 году по преступлениям, связанным с наркотиками, составило 6 594, тогда как в 2020-м их число составляло всего 3 452. По данным МВД, только в 2023 году полиция при обыске изъяла: В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики, наркополитика, вахтанг гомелаури, новости, грузия, преступность в грузии, мвд грузии
наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики, наркополитика, вахтанг гомелаури, новости, грузия, преступность в грузии, мвд грузии
Преступления, связанные с наркотиками в Грузии: последние данные
В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Число возбужденных уголовных дел в связи с преступлениями, связанными с наркотиками, за последние четыре года выросло в два раза, число задержанных наркореализаторов – в четыре, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
По данным главы МВД, в 2023 году было задержано 284 реализатора наркотиков, тогда как в 2020 году число задержанных за это преступление составляло всего 71. Между тем число возбужденных уголовных дел в 2023 году по преступлениям, связанным с наркотиками, составило 6 594, тогда как в 2020-м их число составляло всего 3 452.
По данным МВД, только в 2023 году полиция при обыске изъяла:
9,5 тысячи таблеток субутекса и субоксина
13 кг психотропных медикаментов
3 кг новых психоактивных веществ.
В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение.
Список наркотических веществ постоянно пополняется, в нем же определяются дозы, допустимые для хранения для личного потребления. Всего в списке 193 вида веществ и их составляющих.
При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.