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Сколько граждан Грузии зарегистрировано за границей и где? Новая статистика
Сколько граждан Грузии зарегистрировано за границей и где? Новая статистика
Sputnik Грузия
Наибольшее число граждан Грузии зарегистрированы в России 21.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-21T09:01+0400
2024-04-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. За границей, по данным на 2 апреля 2024 года, было зарегистрировано 27 291 гражданин Грузии, говорится в данных Агентства развития государственных сервисов, предоставленных в ответ на запрос депутата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из общего числа граждан Грузии, зарегистрированных за границей, 23 281 – совершеннолетние и 4 010 – несовершеннолетние. Наибольшее число граждан Грузии зарегистрированы в следующих странах: Также более тысячи граждан Грузии зарегистрированы в США (1 407), Франции (1 118) и Израиле (1 070). Более 500 граждан Грузии зарегистрированы в Бельгии и Турции, а более 100 – в Австрии, Азербайджане, Армении, Великобритании, Казахстане, Италии, Кипре, Польше и Швеции.Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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эмиграция, грузия, новости, общество, агентство развития государственных сервисов
эмиграция, грузия, новости, общество, агентство развития государственных сервисов
Сколько граждан Грузии зарегистрировано за границей и где? Новая статистика
Наибольшее число граждан Грузии зарегистрированы в России
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. За границей, по данным на 2 апреля 2024 года, было зарегистрировано 27 291 гражданин Грузии, говорится в данных Агентства развития государственных сервисов, предоставленных в ответ на запрос депутата.
По данным ведомства, из общего числа граждан Грузии, зарегистрированных за границей, 23 281 – совершеннолетние и 4 010 – несовершеннолетние. Наибольшее число граждан Грузии зарегистрированы в следующих странах:
Также более тысячи граждан Грузии зарегистрированы в США (1 407), Франции (1 118) и Израиле (1 070). Более 500 граждан Грузии зарегистрированы в Бельгии и Турции, а более 100 – в Австрии, Азербайджане, Армении, Великобритании, Казахстане, Италии, Кипре, Польше и Швеции.
Тема граждан Грузии, проживающих за рубежом, особенно актуальна в преддверии выборов в парламент Грузии, которые состоятся 26 октября. Помимо регистрации граждане Грузии также могут встать на консульский учет.
Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания.
При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.