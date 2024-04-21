Юбилейный 20-й "Тотальный диктант" в столице Грузии
В столице Грузии на нынешнем "Тотальном диктанте" был полный аншлаг.
В столице Грузии на нынешнем "Тотальном диктанте" был полный аншлаг.
По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.
По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.
В этом году к "Тотальному диктанту" в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек.
В этом году к "Тотальному диктанту" в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек.
Были и еще желающие принять участие в "Тотальном диктанте", но уже не было свободных мест.
Были и еще желающие принять участие в "Тотальном диктанте", но уже не было свободных мест.
Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина.
Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина.
"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих.
"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих.
Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске.
Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске.
Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Все участники акции в Тбилиси остались довольны и собираются принять участие в "Тотальном диктанте" и в будущем.
Все участники акции в Тбилиси остались довольны и собираются принять участие в "Тотальном диктанте" и в будущем.
"К нам пришли люди, чтобы проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться", – сказала Наталья Мосина.
"К нам пришли люди, чтобы проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться", – сказала Наталья Мосина.