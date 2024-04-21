https://sputnik-georgia.ru/20240421/yubileynyy-20-y-totalnyy-diktant-v-stolitse-gruzii-287461684.html

Юбилейный 20-й "Тотальный диктант" в столице Грузии

Юбилейный 20-й "Тотальный диктант" в столице Грузии

Sputnik Грузия

В столице Грузии состоялся юбилейный 20-й по счету "Тотальный диктант". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с мероприятия 21.04.2024, Sputnik Грузия

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Мероприятие состоялось в Центре русского языка "Азбука" в Тбилиси. Участие в акции приняли 25 человек. Были и еще желающие, но уже не было свободных мест.

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