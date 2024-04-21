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Юбилейный 20-й "Тотальный диктант" в столице Грузии
Юбилейный 20-й "Тотальный диктант" в столице Грузии
Sputnik Грузия
В столице Грузии состоялся юбилейный 20-й по счету "Тотальный диктант". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с мероприятия 21.04.2024, Sputnik Грузия
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Мероприятие состоялось в Центре русского языка "Азбука" в Тбилиси. Участие в акции приняли 25 человек. Были и еще желающие, но уже не было свободных мест.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тотальный диктант, общество, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тотальный диктант, общество, фото

Юбилейный 20-й "Тотальный диктант" в столице Грузии

16:57 21.04.2024 (обновлено: 17:01 21.04.2024)
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В столице Грузии состоялся юбилейный 20-й по счету "Тотальный диктант". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с мероприятия
Мероприятие состоялось в Центре русского языка "Азбука" в Тбилиси. Участие в акции приняли 25 человек. Были и еще желающие, но уже не было свободных мест.
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии на нынешнем "Тотальном диктанте" был полный аншлаг.

В столице Грузии на нынешнем &quot;Тотальном диктанте&quot; был полный аншлаг. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии на нынешнем "Тотальном диктанте" был полный аншлаг.

© photo: Sputnik / Stringer

По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.

По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году к "Тотальному диктанту" в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек.

В этом году к &quot;Тотальному диктанту&quot; в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году к "Тотальному диктанту" в Тбилиси проявили высокий интерес. Зарегистрировались 25 человек.

© photo: Sputnik / Stringer

Были и еще желающие принять участие в "Тотальном диктанте", но уже не было свободных мест.

Были и еще желающие принять участие в &quot;Тотальном диктанте&quot;, но уже не было свободных мест. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Были и еще желающие принять участие в "Тотальном диктанте", но уже не было свободных мест.

© photo: Sputnik / Stringer

Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина.

Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра &quot;Азбука&quot; Наталья Мосина. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Читала текст в Тбилиси преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина.

© photo: Sputnik / Stringer

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих.

&quot;Тотальный диктант&quot; – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих.

© photo: Sputnik / Stringer

Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске.

Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске.

© photo: Sputnik / Stringer

Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Цель &quot;Тотального диктанта&quot; – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

© photo: Sputnik / Stringer

Все участники акции в Тбилиси остались довольны и собираются принять участие в "Тотальном диктанте" и в будущем.

Все участники акции в Тбилиси остались довольны и собираются принять участие в &quot;Тотальном диктанте&quot; и в будущем. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Все участники акции в Тбилиси остались довольны и собираются принять участие в "Тотальном диктанте" и в будущем.

© photo: Sputnik / Stringer

"К нам пришли люди, чтобы проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться", – сказала Наталья Мосина.

&quot;К нам пришли люди, чтобы проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться&quot;, – сказала Наталья Мосина. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

"К нам пришли люди, чтобы проверить себя, свою грамотность, пришли не для того, чтобы отметиться", – сказала Наталья Мосина.

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