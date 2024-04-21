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Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии - лидер партии "Сила народа"
Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии - лидер партии "Сила народа"
Sputnik Грузия
Что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран... 21.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-21T23:15+0400
2024-04-22T00:15+0400
грузия
политика
новости
созар субари
"сила народа"
келли дегнан
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" поможет Грузии в защите суверенитета, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Созар Субари. Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах Грузии начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. По словам депутата, нужно знать, кто и что финансирует в Грузии, чтобы они случайно не профинансировали государственный переворот, как это произошло в 2003 году в Грузии. По его словам, то, что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран. "Заявления, сделанные, например, Келли Дегнан, Мэтью Миллером (глава пресс-службы Госдепа) или послом Франции, похожи друг на друга как капля воды, как если бы они были написаны в одном кабинете. Это клеветнические и оскорбительные заявления в адрес Грузии и грузинского народа, полностью игнорирующие суверенитет Грузии", - подчеркнул Субари. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, созар субари, "сила народа", келли дегнан, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, созар субари, "сила народа", келли дегнан, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах

Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии - лидер партии "Сила народа"

23:15 21.04.2024 (обновлено: 00:15 22.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerСозар Субари. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
Созар Субари. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран, считает депутат
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" поможет Грузии в защите суверенитета, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Созар Субари.
Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах Грузии начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении.
"Одной пули в Грузии более чем достаточно, и потом мы не сможем повернуть процессы вспять. Тогда грузинское государство навсегда может прекратить свое существование. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наш суверенитет, и этот закон прозрачности, который Келли Дегнан (:бывший посол США в Грузии) совершенно сознательно называет законом агентов, является одним из инструментов защиты этого суверенитета", - заявил Субари в эфире телекомпании "Имеди".
По словам депутата, нужно знать, кто и что финансирует в Грузии, чтобы они случайно не профинансировали государственный переворот, как это произошло в 2003 году в Грузии.
По его словам, то, что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран.
"Заявления, сделанные, например, Келли Дегнан, Мэтью Миллером (глава пресс-службы Госдепа) или послом Франции, похожи друг на друга как капля воды, как если бы они были написаны в одном кабинете. Это клеветнические и оскорбительные заявления в адрес Грузии и грузинского народа, полностью игнорирующие суверенитет Грузии", - подчеркнул Субари.

Спорный законопроект

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.

Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:

некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".

Иностранная сила – это:

субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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