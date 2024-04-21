Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии - лидер партии "Сила народа"
23:15 21.04.2024 (обновлено: 00:15 22.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerСозар Субари. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран, считает депутат
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" поможет Грузии в защите суверенитета, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Созар Субари.
Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах Грузии начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении.
"Одной пули в Грузии более чем достаточно, и потом мы не сможем повернуть процессы вспять. Тогда грузинское государство навсегда может прекратить свое существование. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наш суверенитет, и этот закон прозрачности, который Келли Дегнан (:бывший посол США в Грузии) совершенно сознательно называет законом агентов, является одним из инструментов защиты этого суверенитета", - заявил Субари в эфире телекомпании "Имеди".
По словам депутата, нужно знать, кто и что финансирует в Грузии, чтобы они случайно не профинансировали государственный переворот, как это произошло в 2003 году в Грузии.
По его словам, то, что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран.
"Заявления, сделанные, например, Келли Дегнан, Мэтью Миллером (глава пресс-службы Госдепа) или послом Франции, похожи друг на друга как капля воды, как если бы они были написаны в одном кабинете. Это клеветнические и оскорбительные заявления в адрес Грузии и грузинского народа, полностью игнорирующие суверенитет Грузии", - подчеркнул Субари.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.