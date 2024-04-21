https://sputnik-georgia.ru/20240421/zakon-ob-inoagentakh-zaschitit-suverenitet-gruzii---lider-partii-sila-naroda-287464499.html

Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии - лидер партии "Сила народа"

Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии - лидер партии "Сила народа"

Sputnik Грузия

Что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран... 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T23:15+0400

2024-04-21T23:15+0400

2024-04-22T00:15+0400

грузия

политика

новости

созар субари

"сила народа"

келли дегнан

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" поможет Грузии в защите суверенитета, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Созар Субари. Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах Грузии начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. По словам депутата, нужно знать, кто и что финансирует в Грузии, чтобы они случайно не профинансировали государственный переворот, как это произошло в 2003 году в Грузии. По его словам, то, что сегодня происходит вокруг закона о прозрачности иностранного финансирования, свидетельствует о непризнании суверенитета Грузии послами дружественных стран. "Заявления, сделанные, например, Келли Дегнан, Мэтью Миллером (глава пресс-службы Госдепа) или послом Франции, похожи друг на друга как капля воды, как если бы они были написаны в одном кабинете. Это клеветнические и оскорбительные заявления в адрес Грузии и грузинского народа, полностью игнорирующие суверенитет Грузии", - подчеркнул Субари. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, созар субари, "сила народа", келли дегнан, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах