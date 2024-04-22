https://sputnik-georgia.ru/20240422/aktsiya-storonnikov-zakona-ob-inoagentakh--mdinaradze-rasskazal-o-tselyakh-mitinga-v-tbilisi-287487763.html
Акция сторонников закона "об иноагентах" – Мдинарадзе рассказал о целях митинга в Тбилиси
Акция сторонников закона "об иноагентах" – Мдинарадзе рассказал о целях митинга в Тбилиси
Sputnik Грузия
Правящая партия 29 апреля анонсировала акцию своих сторонников – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности... 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T22:22+0400
2024-04-22T22:22+0400
2024-04-22T22:22+0400
грузия
политика
новости
мамука мдинарадзе
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Акция сторонников закона "О прозрачности иностранного влияния" перед зданием парламента в Тбилиси будет национальной и поддержит европейскую политику, проводимую властями Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе СМИ. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. По его словам, на акции соберется не менее 100 тысяч человек, поэтому на проспекте Руставели не будет места для противников закона. Следовательно, анонсированное самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" противостояние не состоится. В противном случае, в дело вмешается полиция. "Почему "Национальное движение" анонсирует противостояние? Противники закона о прозрачности там не смогут быть, потому что там будет более ста тысяч человек, и если кто-то придет для провокации, полиция даст ответ и уведет их оттуда", – сказал Мдинарадзе. Как отметил исполнительный секретарь "Грузинской мечты", определенные группы убеждают власть, выбранную народом, что это они говорят от лица всей Грузии. Политик призвал всех уважать каждого участника акции. При этом, по его словам, на проведении акции настояли сторонники "Грузинской мечты", чтобы показать оппозиции сколько их на самом деле. "Я уверен, что это будет очень большая акция. Я призываю всех уважать каждого участника акции. Тысячи людей пишут нам в личной переписке, проведите акцию и покажем им, сколько нас и что мы можем. Они просят нас об этом на протяжении недель и сейчас спрашивают не контракция ли это? Это не контракция, это акция, которую мы организовываем", – заявил Мдинарадзе. По словам одного из лидеров правящей партии, как можно было умалить прозрачность и демократию, чтобы назвать их антиевропейскими. Как отметил лидер парламентского большинства, европейские послы уже как-то устроили властям Грузии демарш, основанный на лжи. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в феврале 2023 года передал министру юстиции Рати Брегадзе официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены ухудшением состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Позже Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не нашел серьезных нарушений в содержании Саакашвили в клинике "Вивамеди", и отметил его привилегированное положение по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике, так как у экс-президента есть телевизор, он может пользоваться Интернетом, принимает посетителей и находится в большой палате один. Кроме того, как отметил Мдинарадзе, нет ни одного аргумента в подтверждение того, что это закон русский, и предстоящая акция будет, прежде всего, национальной. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Акция сторонников закона "об иноагентах" – Мдинарадзе рассказал о целях митинга в Тбилиси
Правящая партия 29 апреля анонсировала акцию своих сторонников – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Акция сторонников закона "О прозрачности иностранного влияния" перед зданием парламента в Тбилиси будет национальной и поддержит европейскую политику, проводимую властями Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе СМИ.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили.
"Акция будет национальной, сначала грузинской, а затем и европейской. Я говорю это решительно. Акция будет в первую очередь поддержкой грузинской, а затем и европейской политики, проводимой властями Грузии, и они не отступят ни на шаг в этом вопросе", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, на акции соберется не менее 100 тысяч человек, поэтому на проспекте Руставели не будет места для противников закона. Следовательно, анонсированное самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" противостояние не состоится. В противном случае, в дело вмешается полиция.
"Почему "Национальное движение" анонсирует противостояние? Противники закона о прозрачности там не смогут быть, потому что там будет более ста тысяч человек, и если кто-то придет для провокации, полиция даст ответ и уведет их оттуда", – сказал Мдинарадзе.
Как отметил исполнительный секретарь "Грузинской мечты", определенные группы убеждают власть, выбранную народом, что это они говорят от лица всей Грузии.
"Они пытаются называть решения избранной народом власти, например, прозрачность, российскими решениями. Так они поступают, когда нет другого аргумента", – подчеркнул Мдинарадзе.
Политик призвал всех уважать каждого участника акции. При этом, по его словам, на проведении акции настояли сторонники "Грузинской мечты", чтобы показать оппозиции сколько их на самом деле.
"Я уверен, что это будет очень большая акция. Я призываю всех уважать каждого участника акции. Тысячи людей пишут нам в личной переписке, проведите акцию и покажем им, сколько нас и что мы можем. Они просят нас об этом на протяжении недель и сейчас спрашивают не контракция ли это? Это не контракция, это акция, которую мы организовываем", – заявил Мдинарадзе.
По словам одного из лидеров правящей партии, как можно было умалить прозрачность и демократию, чтобы назвать их антиевропейскими.
Как отметил лидер парламентского большинства, европейские послы уже как-то устроили властям Грузии демарш, основанный на лжи.
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в феврале 2023 года передал министру юстиции Рати Брегадзе официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены ухудшением состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили.
"Послы 27 стран сказали нам в форме демарша, что Саакашвили умрет, если мы его не отпустим, и это была красная линия для демократии и "европейскости". Он сидит в тюрьме, не умирает, и ему так хорошо, что гражданин Украины Саакашвили пытается вмешаться в грузинскую политику и дать ей задания", – сказал Мдинарадзе.
Позже Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не нашел серьезных нарушений в содержании Саакашвили в клинике "Вивамеди", и отметил его привилегированное положение по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике, так как у экс-президента есть телевизор, он может пользоваться Интернетом, принимает посетителей и находится в большой палате один.
Кроме того, как отметил Мдинарадзе, нет ни одного аргумента в подтверждение того, что это закон русский, и предстоящая акция будет, прежде всего, национальной.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.