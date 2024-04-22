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Экономист: интерес мира к АЭС откроет России и Казахстану новые рынки – видео
Экономист: интерес мира к АЭС откроет России и Казахстану новые рынки – видео
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Почему три новые ТЭЦ в Казахстане – это только начало совместной работы Москвы и Астаны в этой сфере? Смотрите в видео мнение эксперта по этому вопросу 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T12:24+0400
2024-04-22T12:24+0400
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Из-за чего западным компаниям невыгодно срывать транзит казахстанской нефти через Россию? Какое влияние западные энергетические гиганты имеют на правительства своих стран? Как Россия и Казахстан наращивают газовое сотрудничество? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, аэс, россия, экономика, технологии, наука, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, аэс, россия, экономика, технологии, наука, видео
Экономист: интерес мира к АЭС откроет России и Казахстану новые рынки – видео
12:24 22.04.2024 (обновлено: 12:51 22.04.2024)
Почему три новые ТЭЦ в Казахстане – это только начало совместной работы Москвы и Астаны в этой сфере? Смотрите в видео мнение эксперта по этому вопросу
Из-за чего западным компаниям невыгодно срывать транзит казахстанской нефти через Россию? Какое влияние западные энергетические гиганты имеют на правительства своих стран? Как Россия и Казахстан наращивают газовое сотрудничество? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.