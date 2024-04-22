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Эксперты и ученые России и Грузии встретились в Тбилиси за круглым столом - видео

Эксперты и ученые России и Грузии встретились в Тбилиси за круглым столом - видео

Sputnik Грузия

Зарубежная сессия международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги – 2024. Силы притяжения" состоялась в Тбилиси. Подробнее о встрече... 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T17:05+0400

2024-04-22T17:05+0400

2024-04-22T17:05+0400

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За круглым стором встретились представители культурной и образовательной сферы, СМИ, ученые и эксперты, политики."Наша цель – придать таким встречам системный характер. Как говорится, один раз - это случай, второй раз – повторение и третий – это система. Для нас главное, чтобы была система", - заявил один из организаторов мероприятия Арчил Сихарулидзе.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, арчил сихарулидзе, грузино-российские отношения, видео