https://sputnik-georgia.ru/20240422/gruzinskaya-mechta-pristupaet-k-publichnomu-obsuzhdeniyu-zakona-protiv-lgbt-propagandy-287465022.html

"Грузинская мечта" приступает к публичному обсуждению закона против ЛГБТ*-пропаганды

"Грузинская мечта" приступает к публичному обсуждению закона против ЛГБТ*-пропаганды

Sputnik Грузия

Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T10:52+0400

2024-04-22T10:52+0400

2024-04-22T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Правящая команда с 22 апреля начинает поездки по регионам страны для публичного обсуждения законопроекта против ЛГБТ*-пропаганды, сообщили в пресс-службе партии. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Сами законопроекты были внесены в парламент 3 апреля. Публичную комиссию по рассмотрению законопроекта возглавляет председатель парламента Шалва Папуашвили. В его состав входят депутаты от правящей партии Мамука Мдинарадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Мака Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Саломе Курасбедиани, Тенгиз Шарманашвили, депутат от "Силы народа" Созар Субари, депутат от "Европейских социалистов" Фридон Инджиа и депутат от "Для Грузии" Шалва Кереселидзе. Подготовленную против ЛГБТ*-пропаганды инициативу подписали 83 депутата большинства. В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов. Законопроекты в деталях Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30 статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: 1. На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет; 2. Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом; 3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека; 4. В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным; 5. Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола; 6. Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола; 7. Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола; 8. Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, кутаиси, имерети, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, анри оханашвили, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт, лгбт-сообщество